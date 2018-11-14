Петербургский спортсмен стал призером ЧЕ по парабадминтону

Спортсмен с инвалидностью из Санкт-Петербурга Константин Афиногенов завоевал серебро и бронзу на чемпионате Европы по парабадминтону во Франции. Всего сборная России выиграла 8 медалей международного турнира.

Чемпионат по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошел во французском городе Родез, сообщает Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ». Всего в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 27 европейских стран. В сборную России вошли тринадцать атлетов, среди которых были и петербуржцы – Константин Афиногенов и Юрий Сорокин.

Константин Афиногенов стал серебряным призером в смешанном парном разряде в спортивном классе WH1-WH2 (игра на колясках) с турчанкой Эмин Секин, выиграли соревнования израильские спортсмены Амир Леви и Нина Городзетски. Бронзовые медали завоевали пара из Германии и пара Нидерланды – Бельгия.

Также Константин взял бронзу в одиночном разряде в спортивном классе WH1 (игра на коляске), вторую бронзовую медаль завоевал представитель Германии Енг-Чин Ми. Победителем стал Томас Вандсшнейдер из Германии, а серебряным призером – француз Дэвид Тоуп.

Юрий Сорокин занял пятое место в одиночном разряде WH2, уступив с максимально возможным сопротивлением в четвертьфинале будущему победителю турнира Мартину Руку из Англии.

Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит частных жертвователей за помощь в приобретении Константину Афиногенову новой спортивной коляски, на которой он смог добиться таких результатов.