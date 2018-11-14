От Лиги чемпионов до Олимпиады. Петербуржцев накормят спортивными зрелищами до отвала

Петербург готов принять очередной чемпионат мира. На этот раз по волейболу. Если все сложится удачно, волейбольный турнир может стать уже пятыми крупными международными соревнованиями, которые примет Северная столица в ближайшие годы. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, к чему именно стоит готовиться петербуржцам.

Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Петербургу не привыкать. Здесь уже проходили Игры Доброй Воли, чемпионаты мира по хоккею в 2000 году, Кубок конфедераций в 2017-м и чемпионат мира по футболу в 2018-м. Но начиная с 2020 года это превратится в настоящий марафон, финалом которого может стать Олимпиада.

Евро-2020

Проведение в Петербурге матчей финальной части чемпионата Европы в 2020 году уже решенный вопрос. Напомним, что Евро-2020 впервые в истории турнира пройдёт одновременно в 12 городах разных стран Европы. Единственным городом в России, который примет соревнования, стал Петербург.

На арене «Санкт-Петербург» пройдут четыре матча: три игры группового этапа 13, 17 и 22 июня и одна четвертьфинальная встреча 3 июля. Матч открытия Евро-2020 состоится 12 июня в Риме, финал – в Лондоне 12 июля. Самое приятное, что никак особенно готовиться к этому событию Северной столице не нужно. Вся необходимая инфраструктура была построена к чемпионату мира и до 2020 года она вряд ли успеет устареть. Поэтому инспекционные визиты УЕФА в город сейчас не более чем формальность.

«Мы своими глазами убедились, что Санкт-Петербург задает стандарты другим городам по организации мероприятий. Именно поэтому мы решили продолжить сотрудничество в рамках организации Евро-2020», – говорил в сентябре глава департамента операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар.

Финал Лиги чемпионов – 2021

Все то же самое справедливо и в случае возможного проведения в Петербурге финала Лиги чемпионов.

– Российский футбольный союз проявил заинтересованность в том, чтобы провести в 2021 году финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге, — говорил в начале ноября исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев. — Мы уведомили УЕФА и теперь ждем совместной рабочей встречи, где состоится обсуждение нюансов этого процесса со всеми кандидатами. Она запланирована на конец ноября. Соответственно, финальная заявка должна быть подана в УЕФА не позднее 15 февраля 2019 года, а до этого обязательно одобрена Исполкомом РФС.

«Уникальный всепогодный и высокотехнологичный стадион, претендующий на звание лучшего стадиона Европы и находящийся в центре красивейшего города в мире, готов с блеском провести финал самого статусного клубного футбольного турнира УЕФА», – поддержал заявку футбольный клуб «Зенит».

В первый и последний раз финал сильнейшего в Европе клубного турнира по футболу проходил в России в 2008 году: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» играли на московском стадионе «Лужники».

Единственный конкурент Петербурга — Мюнхен с «Альянц Ареной», где проходил чемпионат мира – 2006, финал Лиги чемпионов сезона-2011/12, а также пройдут матчи Евро-2020.

«Газпром», штаб-квартира которого к 2021-му уже должна окончательно переехать в Петербург, – один из спонсоров Лиги чемпионов.

Чемпионат мира по волейболу – 2022

Самый свежий в этом списке турнир. О желании провести мужской чемпионат мира по волейболу заявил еще в августе министр спорта Павел Колобков во время рабочей встречи с президентом Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Грасой. В сентябре Всероссийская федерация волейбола направила в FIVB официальную заявку. 13 ноября на заседании Межведомственной комиссии по организации и проведению в России международных соревнований вице-губернатор Владимир Кириллов объявил о готовности Петербурга войти в число городов-организаторов.

В качестве площадок для проведения турнира он предложил «Ледовый дворец» (вместимостью 12 300 зрителей), СК «Юбилейный» (6400) и КСК «Сибур-Арена» (7100 человек). Для сравнения: чемпионат мира по волейболу среди мужчин в 2018 году прошел в Польше на стадионах вместимостью от 5 до 16 тысяч зрителей.

Чемпионат мира по хоккею – 2023

Официально Международная федерация хоккея (IIHF) об этом еще не объявила, но вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг подтверждал еще в сентябре, что проведение чемпионата мира в Петербурге в 2023 году — решенный вопрос. IIHF скажет об этом только в мае.

Петербург принимал хоккейный чемпионат мира дважды: в 2000 году в только что построенном Ледовом дворце (12 300 зрителей) и в 2016-м – в реконструированном «Юбилейном» (7000) совместно с Москвой. В 2023 году турнир пройдет на совершенно новой площадке – на арене на 22,5 тысячи зрителей, которая будет построена на месте нынешнего СКК. Если, конечно, градостроительное сообщество не встанет на защиту советского спортивного комплекса.

Новый стадион станет самой вместительной ледовой ареной в мире и обойдется в 20 млрд долларов, по предварительным оценкам.

Олимпиада-2028

Самый пока призрачный проект. В феврале 2017 года о нем вдруг заговорили на самом высоком уровне. Еще раз вспомнил в мае уже Владимир Путин, но по-прежнему без какой-то конкретики. С тех пор — тишина.

Спортивная инфраструктура Петербурга в последние годы становится все лучше. На Крестовском острове уже образовался спортивный кластер, с баскетбольными, теннисными, велосипедными площадками, эпицентром которого стала арена «Санкт-Петербург». Будет еще больше: в планах строительство еще нескольких объектов, в числе которых — дворец бокса. Но для Олимпиады этого все равно мало, к тому же некоторые из объектов не соответствуют международным нормам, чтобы всерьез рассматривать их для предполагаемой заявки в МОК. Так что построить придется все равно очень много новых спортсооружений, самой масштабной и дорогой из которых станет легкоатлетический манеж вместимостью минимум 65 тысяч человек – футбольная арена для легкой атлетики непригодна, а «Петровский» критически устарел.

Олимпиада – это в принципе очень дорого. Даже в Японии, где при подготовке к Играм-2020 пытаются ужаться по максимуму, запланированы траты не менее 12 млрд долларов. Добавим, что сами петербуржцы не особо хотят проводить у себя Олимпиаду. Согласно опросу на «Фонтанке» от февраля 2017 года, из 17 248 проголосовавших 80 процентов высказались против главных стартов четырехлетия.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»