Сенатор Кутепов о законопроекте, дающем право врио отправлять сенаторов в СовФед: Не ищите здесь чёрной кошки

Сенатор от Петербурга в Совете Федерации Андрей Кутепов посоветовал «Фонтанке» не искать «чёрных кошек» в его законопроекте, который даёт право временным губернаторам отправлять в Совет Федерации сенаторов. Накануне документ вместе членом СовФеда Андреем Клишасом он внёс в Государственную думу.

«Это актуальный законопроект, мы его долго обсуждали. Когда приходит врио губернатора на полгода-год в Совете Федерации регион должен кто-то представлять. Если сенатор уходит, кто-то должен его подменять, жизнь ведь не останавливается», – отметил Кутепов. Он также добавил, отвечая на вопрос, есть ли кандидатуры на выход из СовФеда, что документ написан ради устранения законодательных пробелов, а не под конкретный случай. «Не ищите чёрную кошку в темной комнате в моем законопроекте», – добавил Кутепов.

Прокомментировать слухи о возможном уходе из Совета Федерации Валентины Матвиенко он отказался.

Отметим, что Валентина Матвиенко была направлена в Совет Федерации по квоте исполнительной власти, которую сейчас представляет врио губернатора Александр Беглов.