Велотрассу на месте бывшей железной дороги в центре Хельсинки превратят в парк
Бывшую железную дорогу длиной в 1,3 километра в Хельсинки, в 2012 году превращенную в пешеходную и велосипедную трассу, сделают местом притяжения туристов и горожан.
Как сообщает 14 ноября Yle, комитет по градостроительству финской столицы одобрил проект компании SRV под названием Urbaana, предполагающий объединение двух районов – Эту-Тёёлё и Камппи, которые сейчас и разделяет велотрасса Baana и две проходящие над ней Железнодорожные улицы. Архитекторы, вдохновлённые нью-йоркским Хай-парком, планируют разбить вокруг Baana парк, а рядом с офисным зданием Autotalo, которое находится за известным россиянам ТЦ Kamppi, построить жилые, офисные и торговые здания.
Ранее сообщалось, что в центре Хельсинки планируют прорыть велотуннель за 23 млн евро.
Справка:
Хай-Лайн (англ. The High Line — букв. высокая линия) — парк в Манхэттене (Мясоразделочный квартал и Челси) на высоте порядка 10 метров от поверхности земли, разбитый на месте надземной железной дороги. В 1980 году железнодорожная ветка была закрыта. В 1990-х годах собственники решали вопрос о демонтаже железной дороги вместе с эстакадой, но было решено трансформировать пути в парковую аллею.
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