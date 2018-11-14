Велотрассу на месте бывшей железной дороги в центре Хельсинки превратят в парк

Бывшую железную дорогу длиной в 1,3 километра в Хельсинки, в 2012 году превращенную в пешеходную и велосипедную трассу, сделают местом притяжения туристов и горожан.

Как сообщает 14 ноября Yle, комитет по градостроительству финской столицы одобрил проект компании SRV под названием Urbaana, предполагающий объединение двух районов – Эту-Тёёлё и Камппи, которые сейчас и разделяет велотрасса Baana и две проходящие над ней Железнодорожные улицы. Архитекторы, вдохновлённые нью-йоркским Хай-парком, планируют разбить вокруг Baana парк, а рядом с офисным зданием Autotalo, которое находится за известным россиянам ТЦ Kamppi, построить жилые, офисные и торговые здания.

Ранее сообщалось, что в центре Хельсинки планируют прорыть велотуннель за 23 млн евро.