Ноябрьское повышение цен в ЖК «Аэросити»

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

19 ноября произойдет плановое увеличение стоимости квартир в новом жилом комплексе «Аэросити» от «Лидер Групп». Успейте купить квартиру по старой цене.

«Аэросити» – это современный жилой комплекс комфорт-класса, отличающийся высоким качеством строительства и инженерных материалов.

Комплекс возводится в одном из перспективных и динамично развивающихся районов города. Поселок Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга – это благоприятная экология, хорошая транспортная доступность, современная инфраструктура, включая школы, детские сады, спортивные, торговые и развлекательные центры, медицинские учреждения.

Покупая квартиру в новом ЖК «Аэросити», вы получаете не просто квадратные метры, вы получаете новое качество жизни для вас и ваших близких.

ГК «Лидер Групп» продолжают радовать своих покупателей разнообразием планировочных решений, включая современные, рациональные и европланировки.

Подробности в офисах компании и по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/