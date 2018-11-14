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Бизнес
14.11.2018 17:58
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Отмороженный бензин. Почему топливо снова дорожает

Падение мировых цен на нефть – не повод удешевлять топливо на отечественных заправках. На АЗС даже в заморозку не слишком верят и снова переклеивают ценники.

Отмороженный бензин. Почему топливо снова дорожает

Олег Харсеев/Коммерсантъ

О том, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизирована, а цены на топливо заморожены, в понедельник президенту Владимиру Путину отчитался зампред правительства РФ Дмитрий Козак. По его словам, с учётом инфляции и повышения НДС стоимость топлива останется неизменной до конца марта 2019 года. Это результат договоренности с крупными нефтяными компаниями, которые две недели назад пообещали правительству зафиксировать мелкооптовые цены на уровне июня.

Пересматривать условия договоренности из-за снижения мировых цен в правительстве не планируют, хотя ранее именно изменением мировой конъюнктуры объяснялось подорожание на отечественных АЗС: нефтяным компаниям было выгоднее экспортировать топливо, но внутри страны возник дефицит, и цены пошли вверх. Однако за последние два дня баррель марки Brent подешевел с 70,12 до 65,47 доллара. 

«Она не подешевела еще до такой степени, чтобы на внутреннем рынке по действующим ценам стало выгоднее продавать», — заявил в интервью телеканалу «Россия 24» 14 ноября вице-премьер Дмитрий Козак. 

Участники рынка пока не только не видят оснований для снижения цен, но и не исключают дальнейшего подорожания. Читатели «Фонтанки» уже обратили внимание, что стоимость АИ-95 на некоторых АЗС Neste подросла на прошлой неделе до 47,2 рубля за литр, а дизельное топливо на ряде станций «Лукойла» – до 46,2 рубля за литр. Для сравнения: по данным Нефтяного клуба Петербурга на конец октября, в среднем по Петербургу АИ-95 стоил у Neste 46,34 рубля за литр, а дизель у «Лукойла» – 44,9 рубля за литр.

Компании также начали корректировать и стоимость горючего по корпоративным контрактам. Так, в распоряжении «Фонтанки» оказалось октябрьское предложение сети ПТК на поставки топлива с 1 ноября по 30 марта, согласно которым ретейлер готов отгружать  АИ-95 за 60 рублей за литр, АИ-92 за 52 рубля за литр, а дизельное топливо за 61 рубль за литр. Это на 5 – 10 рублей дороже расценок АЗС компании в конце октября. Об ухудшении условий на АЗС «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти» еще на прошлой неделе сообщал «Коммерсантъ». В частности, сообщалось, что корпоративные клиенты последней заплатят за дизельное топливо на 5% больше «цены стелы» АЗС, за бензин – на 1%. 

Участники рынка признают, что повышение, действительно, происходит. Однако никакого нарушения договоренностей с властями тут нет, утверждают они.

Так, остановить рост цен в рознице еще в июне пообещали правительству вертикально интегрированные компании. На независимые АЗС, на которые в Петербурге приходится примерно половина рынка, это требование не распространяется. Рост оптовых цен в начале осени привел к тому, что многие из них работали в минус. Теперь с помощью небольших корректировок компании стремятся улучшить рентабельность. По словам одного из участников петербургского рынка, сейчас АЗС забрасывают ФАС письмами, в которых обосновывают необходимость дальнейших повышений. 

«Основным фактором, влияющим на розницу, являются оптовые цены, которые в течение осеннего периода значительно выросли для всех продуктов», – прокомментировал «Фонтанке» 14 ноября Арво Руотсалайнен, генеральный директор Neste в России. После подписания нефтяниками соглашения с правительством стоимость в опте, действительно, начала снижаться, отмечает топ-менеджер. Но для того, чтобы это отразилось на рознице, понадобятся «недели или месяцы».

При этом нефтяные компании склонны трактовать понятие мелкого опыта по-разному и иногда отказывают независимым игрокам в продаже горючего по замороженным ценам, ссылаясь на его дефицит. В этом случае компаниям приходится идти на биржу, где цена никак не зафиксирована. В итоге на прошлой неделе биржевая стоимость АИ-95 и АИ-92 в европейской части России превзошла внебиржевые расценки, хотя на этой неделе цены выровнялись. 

А вот повышать цены на дизельное топливо вправе как независимые, так и вертикально интегрированные игроки. По словам главы Нефтяного клуба Петербурга Олега Ашихмина, в начале ноября традиционно происходит переход с летнего на зимний дизель. Из-за иного химического состава он считается отдельным видом горючего, а значит, соглашения о заморозке цен на него не распространяются. Поскольку в опте зимний дизель на 2 – 3 рубля дороже летнего, цены в рознице могут вырасти соответственно.

По словам участников рынка, на такое повышение в других регионах уже пошли «Газпромнефть», «Лукойл» и BP. В Петербурге такое развитие событий тоже вероятно, считает Олег Ашихмин. Но дорожать дизель, скорее всего, будет именно у вертикально интегрированных компаний, которые до этого сдерживали рост стоимости. А вот независимые АЗС, которые уже подняли цены на дизель, не станут увеличивать их дальше, чтобы не потерять клиентов.

В одной из нефтяных компаний, владеющей сетью АЗС в Петербурге, подтвердили, что повышение цен на 2 – 3 рубля из-за перехода на зимний дизель возможно. «Это сезонное повышение. Весной, при переходе на летнее топливо, будет аналогичное снижение», – сказал собеседник «Фонтанки». Впрочем, в 2018 году этого снижения не произошло из-за роста оптовых цен, признал он.

Ухудшения условий для корпоративных клиентов, по словам участников рынка, тоже не происходит. Так, «Газпромнефть» предложила считать дополнительные сборы не наценкой, а платой за информационные сервисы. Еще один участник рынка признал увеличение расценок по топливным картам по сравнению с нынешней стоимостью в рознице, но объяснил это необходимостью учесть все возможные риски. Так, с начала 2019 года вырастут акциз и НДС. Вот что будет с оптовыми ценами после 31 марта, когда истечет срок договора с правительством, предсказать тем более невозможно. 

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

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