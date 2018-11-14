Первый пошёл. Правительство покидает имущественный вице-губернатор Михаил Мокрецов

Петербургское правительство покидает вице-губернатор Михаил Мокрецов. «По своему желанию», но после критики от медиаресурсов Юрия Ковальчука.

Михаил Мокрецов//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Вице-губернатор Михаил Мокрецов 6 ноября написал заявление об увольнении. Эту информацию он подтвердил «Фонтанке», добавив, что 21 ноября станет последним днём его работы в Смольном. Причину вице-губернатор обозначил так: переход на другое место работы в ответ на поступившее предложение.

Михаил Мокрецов пришёл в Смольный в апреле 2013 года, до этого был помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (с января 2012 года). Перед этим занимал пост заместителя министра обороны (с августа 2010-го по декабрь 2011 года). С апреля 2010-го по июль 2011 года руководитель аппарата Министерства обороны, ранее – руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС, 2007 – 2010 годы), заместитель главы ФНС (2004 – 2006 годы). В налоговом ведомстве работал с 2000 года – возглавлял управление международных налоговых отношений, был заместителем начальника налоговых управлений Москвы и Санкт-Петербурга. В 1996 – 2000 годах занимал пост гендиректора аудиторской компании "А&P Аудит".

Другими словами: Мокрецов долгое время был близким соратником министра обороны Анатолия Сердюкова. В сентябре 2011-го Мокрецова включили в «черный список» правительственных чиновников, ответственных за срыв важных госпрограмм, после чего ему пришлось покинуть министерство. Кстати, именно на его место пришла Евгения Васильева, фигурантка дела «Оборонсервиса».

Слухи об уходе вице-губернатора Михаила Мокрецова, отвечающего за работу комитетов по финансам, по экономическому развитию и по имущественным отношениям (в нем Мокрецов был ещё и председателем) ходили давно, еще до ухода с поста губернатора Георгия Полтавченко. Но вице-губернатор до последнего оставался на посту, а подчинённые шутили: «Да он ещё тут всех нас пересидит». В частных разговорах Мокрецов объяснял волну слухов своей принципиальностью: будто бы его частенько просили решить имущественные вопросы в обход закона, а он отказывался.

При этом в правительстве Георгия Полтавченко Мокрецов был из числа тех чиновников, что работали без лишнего шума и пиара. Терпеть внимание журналистов ему пришлось лишь единожды: в январе 2017 года под давлением РПЦ губернатор согласовал передачу церкви Исаакиевского собора, а Мокрецова выбрали жертвой, кто за это решение должен отвечать перед прессой. Тогда вице-губернатор был сдержан и ссылался на букву закона.

Депутаты 6-го созыва городского парламента помнят Мокрецова по скандалу о строительстве комплекса «Авенариум» в Курортном районе. В 2017 году при утверждении бюджета парламентарии возмутились заложенному в проекте бюджета 1 млрд рублей, которые предполагалось выделить акционерному обществу, принадлежащему городу и КИО, которым руководил Мокрецов, для строительства SPA-центра, гостиницы и ресторана. Депутаты намекали, что якобы семьи руководителя «Авенариума» и вице-губернатора дружат, что может походить на конфликт интересов. В итоге затраты на комплекс сократили вдвое, но общество их так и не освоило в 2018 году.

Имущественное ведомство, которым руководил Мокрецов, неоднократно критиковали его коллеги. Вице-губернаторы Игорь Албин и Олег Марков даже придумали проект реформы, как лишить подчинённых Мокрецова части полномочий, но провернуть это при Полтавченко не получилось.

После прихода на пост губернатора Петербурга Александра Беглова медиаресурсы Национальной медиагруппы, принадлежащие банкиру Юрию Ковальчуку, принялись неустанно критиковать отдельных чиновников правительства Георгия Полтавченко. Среди них в первых рядах оказался вице-губернатор Мокрецов. В соцсетях СМИ даже продвигали рекламу материала о «дыре в городском бюджете», которая образовалась будто бы не без участия упомянутого чиновника.

Перед утверждением бюджета-2019 Мокрецов заболел, неделю пролежал на больничном, поправки ко второму чтению готовили уже без него.

В начале ноября в Смольном объявили о первом «бегловском» наборе. В числе прочих помогать с финансами и экономикой врио губернатора (по данным «Фонтанки» – с рекомендацией из из администрации президента) прибыл Евгений Елин.

Считается, что именно он и может прийти на смену Мокрецову. До лета 2017 года Елин работал заместителем министра экономического развития. В ведомстве он трудился с 2013 года в команде Алексея Улюкаева, впоследствии осужденного за получение взятки от главы Роснефти Игоря Сечина. До того, как достичь федеральных высот, Елин трудился в администрациях Петербурга и Ленинградской области.

Отзывы о его работе в двух субъектах максимально противоречивые. Например, в Северной столице вспоминают, что во время руководства Елиным комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли ведомство отвечало за строительство технопарка, но его спроектировали с ошибками, и все сопровождалось конфликтом с владельцами гаражей. Спустя год после ухода Елина и прихода Георгия Полтавченко по его распоряжению была проведена проверка, а затем возбуждено уголовное дело, которое потом окрестили мясным: выяснилось, что из бюджета пропали 250 млн рублей, которые ГУП «Продовольственный фонд», подведомственный комитету Елина, тратил на закупки стратегических запасов мяса. Расследование ведется до сих пор. Перешедший в министерство Елин тогда эти события назвал «чудесами».

В областном правительстве, где он проработал год, у чиновника нашлось много оппонентов, но в воспоминаниях журналистов Елин сохранил положительный образ: разговаривал по-человечески, и не ради пиара, а по делу. В кабинете областного вице-губернатора, как писали СМИ, висела табличка с цитатой Че Гевары: "Устал — отдохни, но после этого ты уже никогда не будешь бойцом революции".

В ближайшее время правительство Петербурга могут покинуть ещё несколько вице-губернаторов, уверены информированные источники «Фонтанки». Кстати, по городскому закону, если заявление напишут семь членов правительства, оно автоматически уйдёт в отставку.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»