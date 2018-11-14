ФСБ изымает документы в «Горэлектротрансе»

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу пришли в главный офис ГУП «Горэлектротранс» на Сызранской улице. По информации «Фонтанки», происходит выемка документов.

В пресс-службах предприятия и комитета по транспорту не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

В 2017 году «Горэлектротранс» заключил госконтрактов на 5 млрд рублей в качестве госзаказчика, в текущем году — на 3,4 млрд. В проекте городского бюджета ближайших трех лет размер субсидии предприятию на 2019 год составляет 9,2 млрд рублей.