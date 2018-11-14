Депутаты поддержали налоговые льготы для технопарков и конгрессно-выставочных центров

Депутаты петербургского парламента в первом чтении утвердили законопроект губернатора об установлении перечня налоговых льгот для инвесторов, готовых строить технопарки и конгрессно-выставочные центры. Из первоначального текста документа исчезли гостиницы.

Законопроект, поддержанный депутатами 14 ноября, предлагает введение ряда новых льгот по налогам на имущество и земельные участки для инвесторов, вкладывающих средства в развитие инновационно-промышленных и технологических парков, а также строительство конгрессно-выставочных центров площадью не менее 35 тыс. кв. м. Также предполагается скорректировать ставки земельного налога, установив их в соответствии с кадастровой стоимостью участков, в зависимости не только от вида разрешенного использования, но и от их фактического использования.

В пояснительной записке говорится, что, по предварительной оценке, дополнительные доходы по земельному налогу могут составить не более 55 млн руб. за счет изменения ставки налога и не более 1 млрд руб. в отношении тех земельных участков, по которым виды разрешенного использования отличаются от их фактического использования.

Ранее законопроект предполагал также льготы для строителей гостиниц, однако после критики на заседании правительства от этого пункта решили отказаться.