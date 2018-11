Лидер Косово похвастался встречей с Путиным. Кремль несколько дней не подтверждал факт переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал встречу двух лидеров «общением в кулуарах».

Владимир Путин и лидер не признанной Россией Республики Косово Хашим Тачи провели короткую встречу в Париже в минувшее воскресенье. Пресс-служба российского президента не уделила этому событию внимания. «Это, собственно, была не встреча, а общение в кулуарах. Путин общался с достаточно большим количеством участников мероприятия. Упомянутый вами Тачи был одним из них, они пожали руки, сфотографировались», – цитирует 14 ноября Дмитрия Пескова РБК.

При этом Тачи поспешил похвастаться переговорами с российским президентом. В своем твиттере косовский лидер написал: «В Париже я встретился с президентом Владимиром Путиным, уделив внимание диалогу для нормализации отношений между Косово и Сербией для [достижения] всеобъемлющего, обязательного соглашения. В этом вопросе позиция президента Путина была четкой: «Если вы [Косово и Сербия] достигнете мирного соглашения, Россия его поддержит».

In #Paris, I met President @PutinRF_Eng, focusing on dialogue for the normalization of relations btwn Kosovo & Serbia for comprehensive, binding agreement. On this topic, President Putin was clear: «If you (#Kosovo & #Serbia) achieve a peaceful agreement, Russia will support it». pic.twitter.com/TAXILAXutD

