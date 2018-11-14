УФАС приостановило закупку украшения мостов и проспектов к Новому году за 24 млн рублей

Петербургское управление антимонопольной службы приостановило две закупки общей суммой 24 млн рублей. По результатам электронных аукционов, победила компания «Яркий город», которая должна была украсить световыми композициями Вознесенский проспект и Большой проспект Петроградской стороны, а также два моста — Сампсониевский и Александра Невского. На закупочную документацию, в соответствии с которой проводились аукционы, пожаловалась зарегистрированная на Новом Арбате в Москве компания «Иллюминация», заявления которой УФАС рассмотрит 15 и 16 ноября.

Как следует из текстов жалоб, закупочная документация составлена таким образом, что невозможно точно и однозначно понять задание от заказчика, а требования к характеристикам некоторых товаров предполагают дополнительные затраты на испытания. В своих жалобах компания «Иллюминация» также отметила безграмотность заказчика – госучреждения «Городской центр рекламы и праздничного оформления», а также высказала подозрения в адрес сотрудников антимонопольной службы.

«Текст инструкции содержит много так называемых «стилистических» ошибок», что говорит о слабом владении заказчиком ресурсами русского языка, а также недопустимости применения таких ошибок в технических документах. В данном случае заказчик умышленно вводит в заблуждение участников закупки. В Москве уже давно применяется унифицированная инструкция, однако в СПб до сих пор заказчики указывают в требованиях инструкции мягко говоря «кто во что горазд». Создается впечатление, что комиссии УФАС СПб сами эти «мудреные» инструкции придумывают и при этом множество аналогичных жалоб признают необоснованными», – пишет в своей жалобе ООО «Иллюминация».

В начале ноября антимонопольщики разрешили https://www.fontanka.ru/2018/11/01/122/ Смольному выбрать подрядчика для украшения центра города к Новому году, несмотря на нарушения при проведении торгов. Тогда в УФАС посчитали, что оплошности в документации никак не повлияли на результат закупки.