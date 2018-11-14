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Происшествия
14.11.2018 16:40
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Бывший следователь по делу ЮКОСа умер после ДТП. Он был осуждён за другое смертельное ДТП

Бывший следователь Генеральной прокуратуры Денис Исаков скончался в больнице после ДТП, сообщает 14 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

4 ноября на Севастопольском проспекте в Москве Исаков, управляя автомобилем «БМВ»,  врезался в бордюр. Он попал в больницу в состоянии комы и скончался в ночь на 14 ноября, не приходя в сознание.

Супруга Исакова искала мужа сначала своими силами, а через шесть дней обратилась с заявлением в полицию, отмечает «Вечерняя Москва».

Исаков начинал карьеру в прокуратуре Красноярского края, а после перевода в Москву вошёл в следственную группу, занимавшуюся делами в отношении владельцев ЮКОСа: Леонида Невзлина, Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Прокурору удалось закрепиться в столице, он стал следователем по особо важным делам Генпрокуратуры и вёл ряд громких дел, в частности в отношении заместителя министра внешних экономических связей Андрея Догаева.

В июле 2011 года Исаков за рулём «Ниссана» на улице Академика Туполева врезался в дерево. Погиб его коллега Алексей  Бухтояров, ехавший на пассажирском сиденье. Экспертиза показала, что водитель был нетрезв. Сам Исаков утверждал, что тоже сидел на пассажирском месте, а на водительское перелетел из-за удара. Басманный суд Москвы признал его виновным в ДТП и приговорил к трём годам колонии условно.

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