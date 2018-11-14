Депутаты Петербурга поддержали увеличение штрафов за брошенные машины

Депутаты петербургского парламента в первом чтении поддержали законопроект об увеличении штрафов за брошенные машины. Теперь владельцам авто придётся заплатить в два-три раза больше.

Согласно законопроекту, гражданам за хранение разукомплектованного транспортного средства грозит штраф 3 – 5 тысяч рублей, должностным лицам 30 – 50 тысяч рублей, юридическим лицам 150 – 300 тысяч рублей.

«В Санкт-Петербурге остро стоит проблема оставления разукомплектованных транспортных средств на объектах благоустройства. Согласно статистике, в течение календарного года в рамках реализации полномочий Правительства Санкт-Петербурга по содержанию объектов благоустройства обеспечивается перемещение не менее 800 единиц разукомплектованных транспортных средств», – говорится в пояснительной записке.

По мнению чиновников Смольного, написавших проект закона, увеличение штрафов поможет повысить ответственность граждан.