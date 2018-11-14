Зачем жить у метро?

Часы, ежедневно уходящие на перемещение по городу, пробки, ожидание автобусов и трамваев — это реалии жизни в мегаполисе. Многие, конечно, научились проводить это время с пользой: читать книги, слушать лекции или просто спать. Но кто бы отказался волшебным образом добираться до места назначения быстро и без хлопот?

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Пока ученые ищут способы для телепортации, «Петербургская Недвижимость» рассказывает, где сегодня можно выбрать новую квартиру у метро и тратить на поездки минимум времени.

Немного статистики

«Петербургская Недвижимость» опросила подписчиков официальной группы ВКонтакте и узнала, сколько времени у них уходит на дорогу на работу или учебу. Выяснилось, что почти каждый третий респондент (30%) ежедневно тратит более часа на путь в один конец. А 7% из них и вовсе проводят в дороге более полутора часов. Еще 42% жителей Северной столицы добираются на работу от 30 до 60 минут. Счастливчиков, которые могут смело выходить из дома менее, чем за полчаса до начала рабочего дня, оказалось около 21%.

Как ездят петербуржцы

До тех пор, пока летающие аппараты или телепортация не станут частью повседневной жизни петербуржцев, самым быстрым способом передвигаться по городу будет оставаться подземка. Среди опрошенных «Петербургской Недвижимостью» респондентов 50% ежедневно используют метро. А каждый третий доезжает до него на автомобиле или общественном транспорте, теряя бесценное время, которое можно было бы потратить на сон или отдых. Если вы ежедневно тратите на поездку до метро и обратно по 15 минут, то в год теряете в дороге 7,5 дней, а также платите дополнительные 30 тысяч рублей за проезд.

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Расстояния в цифрах

Многие петербуржцы работают в центре или прилегающих к нему районах: именно там находится большое количество бизнес-центров, офисов и различных организаций. Если вы живете недалеко от метро, то дорога до центра города займет всего полчаса. Согласно сервису «ЯндексМетро», 24 минуты составляет путь от «Девяткино» до «Площади Восстания», за 21 минуту можно доехать от «Рыбацкого» до «Маяковской». Однако иногда получается так, что работа мечты находится не рядом с домом и не в центральных районах, а на противоположном конце города. В таком случае человеку, живущему далеко от метро, придется закладывать на дорогу как минимум полтора часа. А тот, кто живет в нескольких шагах от подземки, доедет до любого крайнего района менее, чем за час. К примеру, по данным «Яндекс.Метро», путь от «Комендантского проспекта» до «Рыбацкого» займет 49 минут, а от «Парнаса» до «Проспекта Ветеранов» — 46 минут.

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Выбираем где жить

Если вы мечтаете жить комфортно, а не проживать драгоценное время в пробках, «Петербургская Недвижимость» поможет вам подобрать квартиру в доме, расположенном не более чем в 15 минутах ходьбы от станции метро. Например, всего в 500 метрах от «Старой Деревни» строится новый ЖК «ArtLine в Приморском», в 600 метрах от «Ломоносовской» – ЖК «Стрижи в Невском», в 800 метрах от «Лесной» – квартал бизнес-класса «Притяжение» от девелопера Setl City. А так же есть и другие проекты, находящиеся вблизи метро. Подробности обо всех проектах читайте в следующих материалах компании или звоните по телефону 33-55555.

ЖК «Стрижи в Невском»/ Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.

ЖК «Притяжение» – застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations