Законодательное собрание выбрало судьей Уставного суда кандидата, предложенного Бегловым

Петербургский парламент 14 ноября переизбрал Антонину Шевченко на посту судьи Уставного суда. Против нее выступили два адвоката, юрист, защитница офицеров, сотрудница парламента и экс-советник председателя Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Отметим, что судьей Уставного суда Антонина Шевченко была уже два срока, с 2006 года. Полномочия ее закончились в сентябре.

После объявленного конкурса на место судьи поступило несколько предложений, в том числе от врио губернатора Александра Беглова. Он поддержал выдвижение Шевченко. Депутаты же внесли в качестве кандидатур юристку ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Юридические услуги» Киры Стрельцовой, главу аппарата комитета по законодательству Марию Преображенскую, члена коллегии адвокатов «Центр правовых решений» Дмитрия Полетаева, работавшую в прокуратуре, а затем в фонде поддержки офицеров Татьяну Москаленко.

Выступая перед депутатами, Шевченко обратила их внимание на свою биографию: «Мой опыт должен пригодиться в суде». За неё проголосовали 48 депутатов.

Отметим, что Уставный суд занимается вопросами, связанными со спорами, касающимися соответствия нормативных актов Уставу города. В год судьи рассматривают всего несколько дел. Возглавляет Уставный суд Наталья Гуцан, супруга недавно назначенного полпреда по Северо-Западу Александра Гуцана.