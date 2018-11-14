Инфляция в Финляндии ускорилась до 1,5%. Подорожали электричество и топливо
С сентября по октябрь уровень инфляции в Финляндии поднялся с 1,3 до 1,5%, сообщает 14 ноября Статистический центр Финляндии.
За месяц подорожало электричество. По сравнению с октябрём 2017-го увеличились цены на топливо, электроэнергию, сигареты и капитальный ремонт коттеджей. В то же время дешевле стали детские сады, мобильные телефоны и недвижимость.
Инфляция в Финляндии меньше, чем в среднем по Европе — в ЕС показатель составил 2,2%.
Ранее сообщалось, что инициатива об отмене налога на дизель из-за его подорожания набрала 50 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения в парламенте.
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