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Общество
14.11.2018 16:10
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Всемирный конгресс ингушского народа просит КС допустить его до рассмотрения земельного спора с Чечней

Всемирный конгресс ингушского народа просит Конституционный суд РФ допустить его к участию в деле о земельном споре Ингушетии и Чечни. Представительный орган считает, что главу республики Юнус-Бека Евкурова, который уже обратился в КС по этому вопросу, нельзя считать представителем ингушского народа. 

Обращение в Конституционный суд опубликовал в Сети 14 ноября руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков: организация будет представлять конгресс в КС. В документе сказано: призвавшего авторитет Конституционного суда главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова нельзя назвать представителем всего ингушского народа в силу того, что он не избирался путем проведения прямых народных выборов. 

Заявление главы республики в КС в отрытых источниках не опубликовано. Такая непрозрачная ситуация лишает жителей республики возможности высказать собственное мнение по данному вопросу, считают общественники. 

«Конгресс исходит из того, что при решении столь важного вопроса необходимо учесть и мнение народа, проживающего в республике. Лишь проведение открытого процесса, на котором будут выслушаны мнения разных субъектов (представителей государственных органов субъектов федерации, представителей Федерального Собрания РФ, Президента РФ, общественности, в том числе из республик) позволит обеспечить принятие законного и справедливого решения», – говорится в документе.  

Всемирный конгресс ингушского народа называет себя именно тем органом, который может представить собой всю полноту ингушского народа. Его привлечение к процессу не противоречит практике КС прибегать к участию широкого круга лиц, не являющихся сторонами в строгом понимании закона. В практике суда допускались обращения «объединения граждан» в защиту прав других лиц, когда это отвечает цели их деятельности, напоминают авторы обращения.

Внимет ли Конституционный суд доводам конгресса, пока неизвестно. В пресс-службе КС РФ «Фонтанке» сообщили, что обращение представительного органа пока не поступало. 

Всемирный конгресс ингушского народа, согласно его положению, «является общенациональным представительным органом ингушского народа», призванным «отстаивать и защищать права и интересы» граждан. Его первый съезд в Назрани прошел в конце октября – 700 делегатов, приехавших из разных стран мира, обсуждали территориальный спор с Чечней. 

Справка:

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении границы, которое затронуло 3 района Ингушетии. Этот шаг вызвал массовые протесты в Ингушетии, в которых приняли участие до 100 тысяч жителей республики. 

4 октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение несоответствующим республиканской Конституции. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не признал полномочия КС Ингушетии и обратился по этому вопросу в Конституционный суд России. Обращение зарегистрировано.

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