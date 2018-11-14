«Капитан Поникаровский» расплескал мазут в Большом порту Петербурга

Мазут вылился в воду с танкера «Капитан Поникаровский» в Большом порту Петербурга 14 ноября. По данным «Фонтанки», экологический инцидент произошёл около полудня у 15-го причала.

Сейчас силами экипажа ведутся замывка борта судна, сбор мазута с воды.

Танкер прибыл из Эстонии в Петербург 12 ноября. Владеет судном ООО «Контур». В 2015 году компанию уже оштрафовали за разлив нефтепродуктов в акватории при их погрузке с теплохода «Волгонефть-56» на теплоход «Капитан Поникаровский». В мае 2018 года танкер столкнулся со стенкой причала. Инцидент обошёлся без пострадавших и загрязнения воды.