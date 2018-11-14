18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +5
$ 68.00р
76.76р
16:44 14.11.2018
Расширенный поиск

Общество
14.11.2018 16:01
Печать

Прекращено уголовное дело в отношении Героя России и автора непревзойдённого пуска баллистической ракеты с подводной лодки

Военное следствие прекратило уголовное преследование контр-адмирала Рачука, подозревавшегося в крупном мошенничестве. Заслуженного подводника, которому Владимир Путин вручил Звезду Героя России, обвиняли в получении зарплаты за "мёртвую душу". Следком посчитал, что "душа" сама обманула своего товарища.

Как стало известно "Фонтанке.ру" 14 ноября, военным следственным Управлением СК России по Западному военному округу прекращено уголовное дело о мошенничестве в отношении 54-летнего заместителя начальника Военно-учебного научного центра «Военно-морская академия» (ВУНЦ ВМФ) контр-адмирала Сергея Рачука. Постановление об этом подписано ещё 15 октября. Следствие посчитало, что заслуженный подводник стал жертвой манипуляций своего товарища – известного подводника, капитана 1-го ранга в отставке Александра Шпакова.

По версии следствия, Шпаков ввёл в заблуждение Рачука, отчитываясь о выполненной работе на должности начальника шлюпочной станции ВУНЦ в Шкиперском протоке в Петербурге. Занять эту должность Шпакову, по его просьбе, помог Рачук. Следствие также полагает, что банковская карточка, на которую поступала зарплата Шпакову, оказалась в пользовании Рачука не с целью хищения денег, а с целью получения средств, ссуженных в долг знакомому контр-адмирала.

"Таким образом, оснований полагать, что Рачук являлся сооучастником Шпакова, не имеется, так как последний при совершении преступления фактически обманывал Рачука", – отмечается в постановлении о прекращении уголовного преследования.

Напомним, что уголовное дело по части 4 статьи 159 УК – "Мошенничество в особо крупном размере" – было возбуждено в апреле нынешнего года. Рачука обвинили в хищении бюджетных средств на своей действующей должности. Высокопоставленному моряку вменялось фиктивное оформление третьих лиц на работу и получение за них зарплат. Мошенничество оценивалось в сумму около 2 млн рублей. Они переводились на имя формально трудоустроенного работника, а деньгами якобы распоряжался лично Рачук. Главной «мертвой душой» по делу проходит Шпаков 

Напомним также, в 2006 году Рачук в качестве капитана атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-84 «Екатеринбург» дошел до Северного полюса и провел пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты из-под четырехметрового льда по полигону Чижа на территории Ненецкого автономного округа. Это задание тогдашний министр обороны Сергей Иванов признал сложнейшим из-за минимальной дальности пуска и риска. Владимир Путин вручил Рачуку Звезду Героя России за мужество и героизм при исполнении воинского долга, а также назвал его "штучным" подводником.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
14.11.2018 12:21

«Россия» и «Аэромар» подготовили новое меню бортового питания

«Россия» совместно с шеф-поваром «Аэромара» разработала обновленное меню бортового питания на рейсах авиакомпании, вылетающих из аэропорта Шереметьево. Таким образом, бортовое питание вышло на новый качественный уровень, соединив в себе богатый кулинарный опыт «Аэромара» и стремление «России» обеспечить пассажирам комфортное путешествие
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
14.11.2018 10:20

Скидка 30% на любимые направления доступна уже сегодня

«Уральские авиалинии» запустили осенний SALE* по любимым международным направлениям маршрутной сети. Купить билеты можно только с 12 по 18 ноября на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines или через call-центр
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
13.11.2018 17:25

Квартиры у Финского залива по цене «Мурино»

Еще недавно купить квартиру на берегу моря для обычного человека было несбыточной мечтой. Такие квартиры всегда были атрибутом людей состоятельных и даже богатых.
13.11.2018 16:40

Becar не управляет всеми отелями IHG в России

Компания Becar считает своим долгом дать пояснения относительно сложившейся ситуации с разосланным пресс-релизом, который содержал неоднозначные формулировки. СМИ интерпретировали их некорректно, таким образом, нанеся вред репутации IHG.
ГК «Эталон»
13.11.2018 16:07

ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще двумя банками

Жилой комплекс комфорт-класса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Невском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е, получил аккредитацию АО «Газпромбанк» и ПАО «Бинбанк».
pixabay.com
13.11.2018 14:28

«Аксель-Сити» и «Аксель-Сити Юг» представляют Volkswagen Tiguan и новый Touareg

Компании «Аксель-Сити» и «Аксель-Сити Юг», официальные дилеры немецкого автомобильного концерна Volkswagen, представляют аудитории автолюбителей новый Touareg и три модификации Tiguan*.
Группа компаний «ЦДС»
13.11.2018 13:36

Еще один банк аккредитовал строящийся ЖК «Полюстрово» от ЦДС

«Райффайзенбанк», входящий в десятку крупнейших банков России, аккредитовал строящийся жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
Владимир Александров/ фото представлено компанией Аэрофлот
13.11.2018 13:08

Юридическая служба Аэрофлота вошла в международный рейтинг издания The Legal 500

Команда инхаус-юристов Аэрофлота под руководством заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова включена в международный список влиятельных и инновационных корпоративных юридических служб в России.
Pixabay
13.11.2018 12:26

Профсоюз реставраторов и Управление Министерства культуры РФ по СЗФО сохранят культурное наследие

Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы и территориальное Управление Министерства культуры РФ по СЗФО подписали соглашение о сотрудничестве.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
13.11.2018 11:00

А вы верите в чудеса?

В эти новогодние праздники настоящим чудом станет ТРК «Питер Радуга».
ГК "КВС"
12.11.2018 17:31

Семейные квартиры от КВС

Для покупки двухкомнатной квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» причины не нужны. Особенно хорошо в такой квартире будет семьям.
ГК «Эталон»
12.11.2018 17:04

Первый бетон залит в фундамент ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

12 ноября 2018 года на строительной площадке жилого комплекса бизнес-класса Botanica, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона