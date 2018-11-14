Прекращено уголовное дело в отношении Героя России и автора непревзойдённого пуска баллистической ракеты с подводной лодки

Военное следствие прекратило уголовное преследование контр-адмирала Рачука, подозревавшегося в крупном мошенничестве. Заслуженного подводника, которому Владимир Путин вручил Звезду Героя России, обвиняли в получении зарплаты за "мёртвую душу". Следком посчитал, что "душа" сама обманула своего товарища.

Как стало известно "Фонтанке.ру" 14 ноября, военным следственным Управлением СК России по Западному военному округу прекращено уголовное дело о мошенничестве в отношении 54-летнего заместителя начальника Военно-учебного научного центра «Военно-морская академия» (ВУНЦ ВМФ) контр-адмирала Сергея Рачука. Постановление об этом подписано ещё 15 октября. Следствие посчитало, что заслуженный подводник стал жертвой манипуляций своего товарища – известного подводника, капитана 1-го ранга в отставке Александра Шпакова.

По версии следствия, Шпаков ввёл в заблуждение Рачука, отчитываясь о выполненной работе на должности начальника шлюпочной станции ВУНЦ в Шкиперском протоке в Петербурге. Занять эту должность Шпакову, по его просьбе, помог Рачук. Следствие также полагает, что банковская карточка, на которую поступала зарплата Шпакову, оказалась в пользовании Рачука не с целью хищения денег, а с целью получения средств, ссуженных в долг знакомому контр-адмирала.

"Таким образом, оснований полагать, что Рачук являлся сооучастником Шпакова, не имеется, так как последний при совершении преступления фактически обманывал Рачука", – отмечается в постановлении о прекращении уголовного преследования.

Напомним, что уголовное дело по части 4 статьи 159 УК – "Мошенничество в особо крупном размере" – было возбуждено в апреле нынешнего года. Рачука обвинили в хищении бюджетных средств на своей действующей должности. Высокопоставленному моряку вменялось фиктивное оформление третьих лиц на работу и получение за них зарплат. Мошенничество оценивалось в сумму около 2 млн рублей. Они переводились на имя формально трудоустроенного работника, а деньгами якобы распоряжался лично Рачук. Главной «мертвой душой» по делу проходит Шпаков

Напомним также, в 2006 году Рачук в качестве капитана атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-84 «Екатеринбург» дошел до Северного полюса и провел пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты из-под четырехметрового льда по полигону Чижа на территории Ненецкого автономного округа. Это задание тогдашний министр обороны Сергей Иванов признал сложнейшим из-за минимальной дальности пуска и риска. Владимир Путин вручил Рачуку Звезду Героя России за мужество и героизм при исполнении воинского долга, а также назвал его "штучным" подводником.