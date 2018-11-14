Путин и Абэ активизируют переговоры на основе декларации 1956 года

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года, сообщил журналистам по итогам встречи лидеров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин и Абэ по итогам проведенной беседы условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года", — сказал Песков.

​В сентябре на Восточном экономическом форуме Путин, выступая вместе с Абэ, неожиданно для японской стороны предложил заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. После сессии Абэ вновь пояснил позицию Японии, делающую невозможным принятие этого предложения. Вместе с тем политические круги Японии и сам Абэ расценили предложение российского президента как выражение его желания сдвинуть с мертвой точки буксующие переговоры.