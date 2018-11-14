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Власть
14.11.2018 15:51
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Австрия не будет высылать российских дипломатов из-за обнаруженного шпиона

 

Австрийский канцлер заявил, что он продолжит выстраивать отношения с Россией, однако подчеркнул недопустимость шпионажа на своей территории.

«Мы желаем сохранить диалог, но мы знаем, что случилось в Нидерландах, что случилось в Великобритании. Мы выразили солидарность с нашими европейскими партнерами. Если шпионаж происходит у нас, не важно со стороны какой страны, то мы считаем это неприемлемым и будем с этим бороться», – цитирует 14 ноября Себастьяна Курца местное издание Tiroler Tageszeitung.

По его словам, Австрия не намерена высылать российских дипломатов, а также собирается сохранить диалог с Москвой: «Мы убеждены, что каналы диалога с Россией важны. Мы убеждены, что долгосрочный мир на нашем континенте возможен только при партнерстве с Россией, а не в конфронтации с ней».

При этом Курц предположил, что дело шпиона может дойти до обвинительного приговора, так как в руках следователей есть доказательства и улики. Канцлер заверил, что спецслужбы страны сейчас проверяют, работают ли в республике другие разведчики, связанные с Россией.

Он выразил одобрение работы правительства, которое сообщило жителям о раскрытом шпионе.

Курц – это один из самых популярных политиков Австрии, однако на фоне шпионского скандала его рейтинг упал до 38% в свежем опросе Heute.

Напомним, что 70-летнего отставного полковника австрийской армии задержали 9 ноября. Разразившийся скандал вынудил министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменить визит в Москву, запланированный на начало декабря. Известно, что подозреваемый вёл тихую и неприметную жизнь. Местные СМИ уже окрестил его «серой мышью Путина». 11 ноября стало известно о раскрытии второго российского шпиона, работавшего в Федеральном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом. Обоих Австрии якобы выдала британская разведка. Таким образом Соединённое Королевство попыталось отомстить за Скрипалей. Президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил, что считает ненужным драматизировать дело о разоблачении офицера, работавшего на российскую разведку.

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