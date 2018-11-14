Финляндия проведёт первый в мире экономический форум по проблемам старения

В рамках своего председательства в ЕС в 2019 году Финляндия организует 9 — 11 июля форум «Серебряная экономика» (Silver Economy). Это первый в мире международный экономический форум высокого уровня, в основу которого легли проблемы старения населения. Об этом сообщает 14 ноября министерство здравоохранения и социального развития Финляндии.

Мероприятие объединит представителей международной политики и официальных лиц, представителей международных организаций, экспертов и исследователей, а также крупных европейских, азиатских и североамериканских международных предпринимателей.

Финляндия – третья страна в мире по скорости старения населения.

«Сохранение функциональных возможностей оказывает огромное влияние как на благосостояние людей, так и на конкурентоспособность. Поэтому Финляндия связывает форум «Серебряная экономика» с председательством в ЕС», – пояснил основатель форума Silver Economy Эско Ахо (экс-премьер Финляндии, бывший вице-президент Nokia).

Предполагается, что для развития конкурентоспособности Евросоюз должен учитывать рост доли пожилых людей и делать так, чтобы активные и работоспособные пожилые люди могли обеспечивать развитие рынков. «Для реагирования на демографические изменения необходимо разработать финансовые услуги, медицинские и социальные услуги, фармацевтические препараты, уход на дому, технологии, включая технологии здравоохранения, транспортные и жилищные решения», – заявили в правительстве Финляндии.

Объём рынков, связанных со старением (Silver Economy), оценивается в 15 трлн долларов.