Смерть под окнами Мариинки: грузовик наехал на человека, бежавшего по дороге

Смертельное ДТП произошло 14 ноября около 13:10 в центре Петербурга, на улице Глинки, 6, между Мариинским театром и Консерваторией.

Как сообщает УГИБДД по Петербургу и области, грузовик «МАН» под управлением 34-летнего водителя двигался по улице Глинки от проспекта Римского-Корсакова в сторону улицы Декабристов и на пересечении с улицей Союза Печатников сбил мужчину, перебегавшего дорогу. Пешеход скончался.

Сотрудники ГИБДД на месте оформляют происшествие и занимаются рассредоточением транспорта. Действительно, «Яндекс.Карты» показывают плотные пробки на этом участке. Дорожное движение затрудняют и ограничения, связанные с ремонтными работами. Как раз у места ДТП установлены ограждения.

«Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Адмиралтейскому району сообщает, что мужчина перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, хотя до него около 50 метров.

Человек попал под машину и зацепился за днище. Так грузовик протащил его метров 70.