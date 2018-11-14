В ОПЕК готовы сократить добычу нефти для стабилизации рынка после падения цен

Глава Организации стран-экспортеров впервые прокомментировал обрушение на 7 – 8% цен на нефть, которое произошло в начале недели из-за опасений избыточного предложения и слабого спроса.

«Фундаментальные показатели нефтяного рынка все еще адекватны и не оправдывают падения цен», – цитирует 14 октября президента ОПЕК и министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейла аль-Мазруи агентство Bloomberg.

По его словам, страны-экспортеры в своей деятельности не ориентируются на цены, а ставят для себя цель – постоянно мониторить уровень запасов сырья, а также поддерживать его на определенном уровне. При этом ОПЕК оставляет себе возможность сократить или скорректировать уровень добычи для нормализации ситуации на рынке.

Напомним, что 13 ноября из-за роста объемов добычи в США и Саудовской Аравии нефть марки Brent на бирже ICE упала ниже 66 долларов за баррель впервые с середины марта. Россия, в свою очередь, побила собственный постсоветский рекорд по добыче нефти. В среднем за сутки в октябре в стране добывали по 11,6 млн баррелей нефти.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак не считает, что снижения мировых цен на нефть достаточно для того, чтобы российские компании начали сбивать цены на бензин.