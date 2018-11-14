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Бизнес-трибуна
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14.11.2018 15:31
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Финалисты программы Архитекторы.РФ посетили smart-объекты компании LEGENDA

Компания LEGENDA продолжает сотрудничать с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и Единым институтом развития жилья и жилищной сферы ДОМ.РФ для обмена опытом в создании комфортной среди для жизни.

Финалисты программы Архитекторы.РФ посетили smart-объекты компании LEGENDA

LEGENDA Intelligent Development

В этом году партнеры LEGENDA при поддержке Минстроя России запустили конкурс Архитекторы.РФ, финалисты которого недавно посетили объекты компании в Петербурге.

Подобный конкурс – это бесплатная образовательная программа развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей и госслужащих из разных регионов страны.

В октябре участники образовательной программы Архитекторы.рф отправились в масштабный филд-трип по российским городам. Как сообщают организаторы конкурса, модуль «Города России» – это 5 групп специалистов, которые изучали 12 городов страны. Участники осматривали архитектурные проекты и общественные пространства, искали парадоксы и закономерности в развитии городов, предлагали идеи, общались с экспертами, встречались с представителями областных и городских администраций. Так, в октябре финалисты программы заглянули в Петербург, где познакомились с успешным применением современных мировых трендов и технологий в региональном строительстве на примере двух smart-объектов «LEGENDA на Оптиков, 34»и «LEGENDA на Яхтенной, 24».  

Экскурсию по домам LEGENDA провел директор по маркетингу компании Всеволод Глазунов и руководитель отдела функционального проектирования Маргарита Забродская. Гости прогулялись по закрытому двору, оценили, архитектурные особенности комплекса со светлыми и просторными водными группами, а также организацию внутридворового пространства с детскими площадками и зонами отдыха. Отдельно можно было посмотреть, как реализован принцип функционального проектирования на примере шоу-румов  застройщика. 

После экскурсии участники программы встретились с руководителем холдинга Василием Селивановым, который поделился опытом успешного девелопмента в условиях высококонкурентного рынка. Участники активно задавали вопросы о нюансах проектирования, благоустройства, а также технических и инженерных решений.

«LEGENDA на Оптиков, 34» и «LEGENDAна Яхтенной, 24» – первые smart-комплексы от компании LEGENDA, расположенные в Приморском районе Санкт-Петербурга. В домах реализованы все принципы smart. Например, изучив требования разных типов семей к функционалу квартир, здесь разработали планировочные решения, подходящие семьям самых разнообразных составов. В соответствии с мировыми тенденциями, пространство при таких планировках используется максимально эффективно и работает на задачи каждого жильца квартиры. Smart -принцип нашел здесь выражение также в архитектуре, инновационном оснащении дома, строительных материалах, и даже в благоустройстве.

Пока это один из немногих объектов в России, демонстрирующий, как должно выглядеть современное жилье в сегменте массового строительства. Поэтому он вызывает активный интерес у общества – ежегодно объект принимает более 50 экскурсий с участием профессионалов рынка.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda на Яхтенной -  застройщик ООО "Республика", проектная декларация на сайте yachtennaya.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

Legenda на Оптиков 34 -  застройщик ООО "Система", проектная декларация на сайте optikov.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/

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