После «обеденного перерыва» свет вернулся в десять домов в центре Петербурга

Электроснабжение восстановили в центре Петербурга после неполадок на сетях днём 14 ноября. К 14.00 свет вернули в десять зданий на Лиговском проспекте. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Ленэнерго.

Об отключении электричества горожане сообщили около 13.30. Технологическое нарушение зафиксировали на кабельной линии 6 кВ. Авария задела, в том числе, постояльцев отеля «Ибис» на Лиговском проспекте.