В мексиканский приграничный город прибыли первые мигранты из многотысячного каравана. В США их ждут военные

В мексиканский город Тихуана на границе с США прибыли первые мигранты из многотысячного каравана — в основном уроженцы Гондураса. В Штатах готовятся их «встретить»: к границе отправлены до 15 тысяч военнослужащих.

Как сообщает 14 ноября «Лента.ру» со ссылкой на издание El Universal, в сопровождении мексиканской полиции в Тихуану въехали 9 грузовиков с 350 пассажирами. В городе их встретили сотрудники Национального института миграции, чтобы предложить размещение в специальных приютах. Но, по словам мэра, иностранцы отказались от медицинской и социальной помощи и пошли пешком в прибрежный район, где власти не могут их разместить.

Власти города признают, что беженцы осложняют и без того непростую криминогенную ситуацию в Тихуане: они пьют и употребляют наркотическую траву. Чиновники опасаются, что многие мигранты пополнят ряды местных банд либо же начнут конфликтовать с ними.

Мэр города даже не пытается скрыть опасений, что Тихуана не в силах принять у себя весь караван из более чем четырех тысяч уроженцев Центральной Америки. У властей не хватит ресурсов ни на этот караван, ни на следующие за ним. Два года назад здесь в поисках убежища в США уже прошли более трех тысяч жителей Гаити. Многие из них остались жить в Мексике.