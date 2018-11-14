В Петербурге будут судить владельца обанкротившегося холдинга «Петротрест». При строительстве дома для ФСБ недосчитались 200 миллионов

Петербургское управление Следственного комитета закончило расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении владельца обанкротившегося холдинга «Петротрест» Леонида Цапу, бывшего вице-президента компании Константина Козырева и главного бухгалтера Полины Арнаутовой. Об этом рассказали в ведомстве 14 ноября.

Как полагает следствие, с января 2010 года по октябрь 2012-го обвиняемые заключили несколько госконтрактов на строительство жилья в Петербурге, Мурманске и Сортавале. Сумма сделок составила 2,5 млн рублей. Работы в полном объёме не выполнили, через подставные фирмы вывели более 200 млн рублей.

Напомним, в 2016 году дело бывшего топ-менеджера холдинга «Петротрест» Константина Козырева передали в суд. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов. Разницу в цифрах обнаружили в 2015 году при проверке госконтракта на строительство дома для ФСБ на улице Оптиков. Тогда Козырев посчитал предъявленные ему обвинения заговором коллег.

Финансовые проблемы у холдинга «Петротрест» начались в 2013 году из-за возведения ЖК «Хайтек сити». Многоэтажный дом построили на 4 года позже срока, что повлекло за собой множество исков как от кредиторов, так и от дольщиков. К 2015 году «Петротрест» подал иск о собственном банкротстве, а перед этим сменил название на АО «Орион».