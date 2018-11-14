Британский депутат оклеветала россиянина

Суд Лондона признал, что лейборист пыталась избежать штрафа за превышение скорости, заявив, что за рулем сидел гражданин России.

«Депутат лейбористской партии договорилась со своим братом солгать полиции, когда ее автомобиль попался на превышении скорости через месяц после того, как она была избрана в парламент», – сообщает 14 ноября издание The Times со ссылкой на решение суда.

Народный избранник от Питтсбурга Фиона Онасанья заявила полиции, что за рулем ее Nissan Micra находился Алекс Антипов, которому Онасанья и ее брат сдавали квартиру в Кембридже. Депутат думала, что так ей удастся избежать штрафа, так как связаться с россиянином у нее якобы не получается.

Однако следователи выяснили, что Антипов действительно снимал у нее жилье, однако в момент нарушения ДТП находился у родных в России. Кроме того, данные ее сотового телефона показали, что именно она находилась в Nissan, когда он превысил скорость почти на 20 км в час.

Помимо этого, брат депутата с нигерийскими корнями также несколько раз прибегал к легенде о россиянине, чтобы избежать штрафов. Он уже признан виновным по трем эпизодам.

Суд пока не выбрал наказания для Онасанья. Женщина по-прежнему отрицает все обвинения.