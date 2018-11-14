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Бизнес
14.11.2018 14:36
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«Студия 44» Никиты Явейна за 20 млн рублей возродит дом Толстого в Пушкине. Конкуренты предлагали на 8 млн рублей меньше

Архитектурное бюро «Студия 44» разработает проект приспособления нежилого здания на Церковной улице, дом 6А, под нужды Историко-литературного музея. Компания с предложением в 19,5 млн рублей стала победителем в аукционе от Фонда капитального строительства и реконструкции. Как рассказали в Историко-литературном музее, для которого фонд заказал эту работу, речь идет о проекте реконструкции дома, в котором когда-то жил писатель Алексей Толстой.

«Это дом Алексея Николаевича Толстого, в котором он прожил 8 лет. Именно здесь он написал «Буратино». Работал и над другими произведениями. Сейчас здание разрушено, но мы очень хотим восстановить его, чтобы и рассказать, и показать, как город муз принимал литераторов советского периода», – сообщила «Фонтанке» сотрудник Историко-литературного музея Татьяна Горшкова. До 15 ноября 2019 года «Студия 44» должна будет на бумаге приспособить дом под нужды музея. Когда начнется непосредственно реконструкция здания, пока неизвестно.

Стоит отметить, что аукцион, который выиграла «Студия 44», на 70% принадлежащая известному архитектору Никите Явейну, ранее попал  в поле зрения петербургской антимонопольной службы. УФАС посчитало, что в закупочной документации установлены чрезмерно строгие требования к потенциальным участникам по критерию «деловая репутация». В итоге служба выдала предписание об устранении нарушений заказчику работ.

После замечаний антимонопольной службы из документации исчез критерий «Деловая репутация», а вместо него появился критерий «Качество работ». Чтобы получить по нему максимальный балл, необходимо было в заявке сделать предложения о «качественных характеристиках объекта с описанием всех видов работ».

Из двух критериев для выбора победителя – «Цена контракта» и «Качество работ» – именно благодаря последнему «Студия 44» и стала победителем. Каждый из параметров мог принести по 50 баллов для участника. Единственный конкурент архитектурного бюро, компания «Аксиома» предложила разработать проект приспособления дома Толстого за 11 млн рублей и по цене контракта получила 50 баллов, но по «Качеству работ» набрала лишь 20. В то же время «Студия 44» получила 50 баллов по «Качеству работ» и 29,7 за цену контракта, предложив свои услуги за 19,5 млн рублей из максимально возможных 20,7 млн рублей.

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