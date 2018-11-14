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Общество
14.11.2018 14:30
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Порошенко накричал по телефону на главу Украинской церкви, отказавшегося ехать с ним на встречу в Украинский дом

Президент Украины Петр Порошенко накричал на главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия, перед тем как не приехал на заседание собора УПЦ (МП). На «альтернативное» совещание к главе государства явился только один иерарх Украинской церкви — тот, что и ранее не отрицал возможности выйти из-под подчинения Москвы.

Подробности вчерашних событий в Киеве 14 ноября приводит издание «Страна.ua» со ссылкой на неназванные источники в Церкви. Как рассказали собеседники журналистов, после того, как иерархи УПЦ отказались ехать в Украинский дом на встречу с Порошенко и объявили заседание собора в Киево-Печерской лавре, главе Украинской церкви, митрополиту Онуфрию позвонил президент. 

«[Порошенко] явно отличался своей излишней эмоциональностью, он настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев», — рассказал источник. 

Глава государства в ультимативной форме требовал от владыки «пойти на попятную» в процессе автокефалии и уступить раскольникам. В ответ на спокойные комментарии митрополита в трубке раздался раздраженный голос: «Какие каноны, какие каноны?!»

На заседание в лавру приехали 83 из 90 украинских архиереев. Еще трое болели, но прислали письма в поддержку митрополита Онуфрия. Двое были за границей, один не смог приехать по техническим причинам. Только один епископ Александр (Драбинко) явился на встречу к Порошенко в Украинский дом.

Справка:

Напомним, на соборе УПЦ 13 ноября было принято решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Иерархи канонической церкви также выступили против автокефалии и раскритиковали идею переименования Украинской православной церкви в Российскую православную церковь на Украине.

Церковный раскол на Украине обострился несколько месяцев назад. В начале октября на Соборе Константинопольской церкви патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить Украине автокефалию, снял анафемы с глав раскольничьих церквей и восстановил свою юрисдикцию над Киевской митрополией, которую он передал РПЦ в XVII веке. В связи с этим Русская православная церковь 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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