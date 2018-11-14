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Общество
14.11.2018 14:42
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«Археологи разрешили»: глава «Автодора» сообщил, когда откроют платную трассу М-11

Почему трассу М-11 «Столица» (Москва – Санкт-Петербург) невозможно открыть будущей весной, объяснил журналистам 14 ноября глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах. И назвал ориентировочную дату полного запуска дороги в эксплуатацию. Это сентябрь 2019 года.

Седьмой и восьмой участки протяженностью 139 километров в Новгородской и Ленинградской областях, по его словам, будут введены одновременно.

«Разрешили археологи [продолжать строительство]. Мы попали уже в зимний сезон. Поэтому весной, конечно, мы не сдадим. Мы прорабатываем сейчас подписание допсоглашения [госкомпании с концессионером «Магистраль двух столиц»] с вводом в эксплуатацию в сентябре 2019 года», – цитирует Кельбаха RNS.

Напомним, летом 2018 года на 663-м километре строящейся трассы, в районе моста через реку Ижору (Тосненский район Ленобласти), нашли крупный археологический памятник. В октябре «Автодор» заявил, что из-за раскопок срок завершения строительства придётся сдвинуть.

Перенос сроков не повлияет на тарифы, поскольку тарификация закреплена базовым соглашением. «Мы позже начинаем взимать плату, позже, соответственно, и начнем выплачивать возвращаемый инвестплатеж. Сдвигаемся просто по срокам», – объяснил  Кельбах. В марте 2018 года он заявлял, что проезд по всей трассе будет стоить около 2 тысяч рублей.

Предполагаемую сдачу М-11 переносили неоднократно. Изначально дорогу планировали полностью открыть к чемпионату мира по футболу, то есть к лету 2018 года. В ноябре 2017 года Кельбах сказал, что полное открытие запланировано до конца 2018 года. Затем экс-глава Минтранса Максим Соколов назвал в качестве дедлайна рубеж 2018 – 2019 годов. В сентябре министр транспорта России Евгений Дитрих предположил, что «это может произойти» в 2019 году.

Участок автодороги М-11 в Тверской и Новгородской областях
Участок автодороги М-11 в Тверской и Новгородской областях
novgorod.ru

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Справка:

Трасса М-11 пройдёт от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД). Общая протяженность автомагистрали – 669 км. Её строительство ведётся в несколько этапов, каждый из которых является самостоятельным инвестиционным проектом.

В июне 2018 года был открыт двухсоткилометровый участок М-11 в Тверской и Новгородской областях (с 334-го по 543-й км), продолживший обходы Торжка и Вышнего Волочка. Стоимость проезда по 330-километровому участку М-11 в Тверской и Новгородской областях составляет для легковых автомобилей от 356 рублей (при использовании транспондера T-pass ООО «Автодор – Платные дороги» в рамках программы лояльности) до 660 рублей.

7-й участок идёт от Мясного Бора до бетонки Кировск – Гатчина (543 – 646 км), здесь будут четыре полосы движения. 8-й — от 646-го км до развязки с КАД (шесть полос). Стоимость работ составляет порядка 76,8 млрд рублей, около 56,7 млрд оплачивает ответственный исполнитель, госкомпания «Автодор», остальное — частные инвестиции. Концессионером-заказчиком выступает «Магистраль двух столиц» (МДС), созданная ВТБ и французской Vinci Highways.

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