Министр обороны Израиля ушел в отставку

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил 14 ноября в ходе специального выступления для прессы, что уходит в отставку со своего поста.

"Да, я ухожу в отставку с поста министра обороны Израиля", – сказал он. Выступление Либермана транслировали все основные телеканалы страны.

Либерман объявил об отставке на следующий день после того, как кабинет министров Израиля согласился на перемирие с ХАМАС в секторе Газа. Министр назвал это решение "капитуляцией перед террором" и заявил, что не видит для себя другого выхода, кроме отставки.