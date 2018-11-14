Сухопутный яхтинг. Проект планировки Петровской косы не устроил ни яхтсменов, ни потенциальных застройщиков

Яхтсменам с Петровской косы показали, как может выглядеть их марина, если проект планировки одобрят. Им показали бассейн, а они увидели за ним гостиницу на 240 номеров.

фото: Семен Сидоров

Будущее территории Петровской косы, где базируется Речной яхт-клуб, обсудили на общественных слушаниях 12 ноября. О развитии яхтенного туризма Смольный задумался в августе, была создана концепция Центра подготовки по парусным, водно-моторным видам спорта и гребному слалому. Идеальной локацией, по версии горадминистрации, может стать Петровская коса со старейшей мариной в городе. Реновация задумывается ради повышения привлекательности стоянки для иногородних и иностранных туристов. В благие намерения чиновников спортсмены не верят, подозревая, что они ведут к пошлейшей застройке «золотой» земли.

Проект планировки территории (ППТ), который презентовали в администрации Петроградского района, по заказу комитета по градостроительству и архитектуре подготовил ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга». В настоящее время для спуска и подъема плавсредств используется Рабочая гавань, параметры которой яхтсмены считают идеальными: 4-метровая глубина, стоячая вода. Далеко от совершенства состояние технических сооружений, но их преимущество в доступности: два эллинга для ремонта, площадка для зимнего хранения яхт, кран и ангар для хранения мачт. Все это предлагается уничтожить, точнее, перенести в глубь острова, а утешением станут два бассейна. И такой подход любителей ветреной погоды категорически не устроил.

Проект предполагает перенос объектов для обслуживания яхт на территорию, ограниченную Малой Невкой, улицей Савиной, Петровской площадью и Петровской косой. Участок, хоть и принадлежит городу, находится в долгосрочной, до 2048 года, аренде у «Петроградской автобазы «Спецтранс». Но даже если бы земля была свободной, размещать технические объекты марины на ней бессмысленно, считают оппоненты, кивая на очевидное: она минимум в два раза меньше необходимой площади и не имеет общей границы с водой.

Яхтсмен Андрей Ходоровский обратил внимание авторов проекта, что, по его информации, берег около этого участка находится в собственности или используется военными. Но и там спускать яхты на воду было бы проблемно: осадка плавсредств составляет от 1,5 до 3 метров, а глубина у берега – всего 2 метра. Кроме того, через Малую Невку проложен газопровод и кабели, а течение реки делает спуск на воду небезопасным.

Фото: Семен Сидоров

Крайне затруднительна и перевозка плавсредства. «Яхты до 25 тонн весом – это негабаритный груз. Как они будут на эту территорию попадать по городской дороге? Это что, каждую осень порядка 150 яхт ровным строем будут ехать туда? Это на каждую яхту надо будет получать разрешение ГИБДД», – предупредил член президиума Санкт-Петербургского парусного союза Никита Бриллиантов.

Не понравился проект планировки и представителям Яхт-клуба, который на правах бессрочного пользования ведет там свою хозяйственную деятельность. Руководство организации подчеркивало, что для изменения планировки территории закон требует получения письменного согласия пользователей участка. Представители клуба на ноябрьских слушаниях согласились с аргументами яхтенного сообщества – предложенное НИИПЦ Генплана решение не разовьет — убьет парусный спорт. Правда, сами члены яхтенного сообщества к союзу с Яхт-клубом относятся с опаской. Причина — недавняя смена руководящего состава.

После переезда футбольной жизни города на Крестовский Петровский стал локацией, на которую зашли строители элитного жилья. Свои проекты на острове реализуют или имеют такие планы компании RBI, ЛСР, Ленстройтрест, Setl Sity. Под прицел в свое время попала и западная оконечность Петровского острова, та самая, где Речной яхт-клуб и марина со 150-летней историей. В 2016 году один из учредителей Яхт-клуба, Ленинградская федерация профсоюзов, через суд потребовала от Смольного выдать градостроительный план на «золотой» участок. Тогда же звучало имя инвестора – компания «Экохолдинг» была готова вложить 6 млрд рублей, чтобы построить не только объекты для клуба, но и гостиницу.

Однако стоит отметить, что у клуба относительно недавно поменялось руководство. Владелец ООО «Экохолдинг» Вадим Епишин с февраля этого года занимает пост директора Яхт-клуба, а технический директор «Экохолдинга» Вадим Рубцов теперь замглавы клуба. Это и смущает спортсменов.

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Рубцов подчеркнул, что его заинтересованность в слушаниях обусловлена только заботой о судьбе Яхт-клуба, а говорить о планах по возможному строительству на Петровской косе гостиницы он отказался.

В 2014 году Яхт-клуб вместе с «Экохолдингом» представили свою концепцию развития территории – со спа-центром, отелем, конюшнями и даже полем для стрельбы из лука. Два года назад попытка внести поправки в Генплан, изменив зонирование с рекреационной зоны с размещением объектов спорта на деловую застройку, разрешающую возведение апартаментов, провалилась.

«Сейчас мы знаем, что у них есть новая концепция, с гостиницей на 240 посадочных мест. Все остальное, что нарисовано в концепции, строительство дополнительных эллингов, например, – да мы только за! Тем не менее гостиница идет первой очередью. Мы все понимаем, что до строительства второй очереди не дойдет. Потому что Епишина в клубе не будет. Это люди, которые зарабатывают деньги на недвижимости, и по их первой концепции видно, как они хотели это сделать», – рассказал один из яхтсменов.

По информации «Фонтанки», интерес «Экохолдинга» к Петровской косе не исчез, но потенциальный инвестор предпочитает держаться в тени. Яхтенное сообщество опасается, что в случае, если Яхт-клуб получит землю, участок будет реализован под цели, имеющие самое отдаленное отношение к развитию яхтенного спорта.

«Мы страшно обеспокоены тем, что есть другие планы, и если этот проект (планировки) уйдет, чтобы не прошли проекты, которые предлагает частное учреждение «Речной клуб профсоюзов», потому что там предложено изменение предназначения земли и коммерциализация площадей», – заявил президент общественного объединения «Санкт-Петербургский парусный союз» Сергей Алексеев. По его словам, первые шаги уже были сделаны: «Яхтсмены удалены из здания клуба, находятся в месте, не предназначенном для зимнего нахождения».

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»