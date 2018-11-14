Книга Мишель Обамы стал бестселлером еще до выпуска

Мемуары экс первой леди США стали лидером по числу предварительных заказов, побив рекорд последних нескольких лет.

Книга «Становление», которую написала Мишель Обама, уже попала в список бестселлеров на Amazon, а дистрибьютор Barnes & Noble получил самое большое число предзаказов с 2015 года. Об этом 14 ноября сообщает Fox.

Книга мемуаров станет частью 60-миллионной сделки четы Обама с издательством Penguin Random House. Вторую книгу, согласно контракту, должен написать Барак Обама, где расскажет о своем пребывании на посту американского президента.

Большую часть вырученных средств пара собирается потратить на благотворительность.