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Власть
14.11.2018 14:00
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Песков предложил называть санкции рестрикциями

По-новому называть антироссийские меры Европы и США против России предложил пресс-секретарь президента РФ. Вместо термина «санкции» Дмитрий Песков предложил использовать слова «рестрикции» или «ограничения».

Своими мыслями представитель Кремля поделился с телеканалом «Дождь» в кулуарах саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Сингапуре 14 ноября. 

«Санкции — это то, что соответствует международному праву, — объяснил Песков. — В данном случае мы не признаем эти односторонние ограничения как законные санкции, мы считаем их незаконными. Поэтому, наверное, более правильно употреблять слова «ограничения» или «рестрикции», не санкции».

Экономический термин рестрикция обозначает ограничение монополиями производства, продажи и экспорта с целью взвинчивания цен в получения монопольных прибылей. 

Напомним, антироссийские меры страны Запада ввели с 2014 года — с началом войны в Донбассе и присоединения Крыма. За эти четыре года санкционное давление на бизнес и чиновников только усилилось, причем в связи с разными поводами- якобы вмешательством Москвы в выборы президента США, отравлением Скрипалей в Лондоне и т. д. Сегодня стало известно, что новый пакет ограничений американский парламент, скорее всего, не будет рассматривать до конца 2018 года — из-за серьезной загруженности сенаторов. 

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