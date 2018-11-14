В Ленобласти контейнеровоз выехал в лоб «Лексусу», а «Крайслер» улетел в лес

Выезд на встречку, встреча с деревом, невнимательность, делающая пешехода невидимкой, – несколько серьёзных аварий произошло сегодня, 14 ноября, в Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 9:20 на 512-м километре автодороги Вологда – Новая Ладога (Волховский район) 35-летний водитель за рулём контейнеровоза Volvo с полуприцепом, по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lexus RX 350, которым управляла 43-летняя женщина. Автомобилистка госпитализирована с многочисленными травмами.

После аварии она была в сознании, очевидцы разговаривали с ней, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Лексус» получил очень сильные повреждения, сложно поверить, что водитель выжил, – отмечает участник группы Сергей, ехавший мимо.

Около 8:35 на Кингисеппском шоссе, 53, в Красносельском районе Петербурга, 70-летний водитель «Лады Весты» вне зоны перехода сбил 34-летнего мужчину. Пешеход получил тяжёлые травмы. По словам автомобилиста, он не заметил человека, переходящего дорогу, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Красносельскому району.

Около часа ночи на дороге в посёлок Пушное, после поворота с трассы «Скандинавия» (Выборгский район области), 56-летний мужчина на «Крайслере» съехал в кювет, врезался в деревья и погиб, передаёт ГИБДД. Возможно, водитель не справился с управлением при вхождении в поворот, пишет «Дорожный инспектор».

Ещё об одной смертельной аварии мы уже писали. Около 6:30, на Московском шоссе, 44, Mitsubishi L200 врезался в стоящий самосвал Volvo. Водитель пикапа умер на поребрике.