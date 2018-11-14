Дом Кержакова штурмовали сразу две его жены. Вдова сенатора Тюльпанова тоже не осталась в стороне

Александр Кержаков подвергся агрессивному нападению противоположного пола, заявили его адвокаты в Петроградском суде на бракоразводном процессе. Действующую супругу Милану Тюльпанову поддержала бывшая, Екатерина Сафронова. Старшему поколению тоже нашлось место в отряде.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 14 ноября адвокат рассказал суду историю ночного налета на загородный дом Кержакова: «Приехали три пьяных женщины – Милана, Екатерина Сафронова и Наталья Тюльпанова. Перелезли через высокий забор. Милана с сильным запахом, в состоянии абсолютной невменяемости», – вспомнил защитник.

Екатерина Сафронова – предыдущая жена Кержакова, Наталья Тюльпанова – мама Миланы.

По словам адвоката, ночной налет на особняк в Западной Лице Всеволожского района состоялся в конце сентября 2018 года – после того, как Милана прошла два курса реабилитации. Впервые она лежала в наркологической клинике Стаса Пьехи в Москве с февраля по май 2018-го и летом – в реабилитационном центре Sabai в Таиланде. Вторую поездку оплачивал Кержаков, курс стоил 400 тысяч рублей.

Кержаков и Тюльпанова борются за общего ребенка, родившегося в апреле 2017 года. Они просят суд развести их. Экс-футболист настаивает, что Милана зависима, а женщина оперирует материнством.