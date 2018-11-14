Смольный снес два крупных склада на востоке и юге Петербурга

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал часть производственно-логистического комплекса «Космос-Мебель» на Дальневосточном проспекте.

Как сообщили в ведомстве 14 ноября, ранее компании был на инвестиционных условиях выделен участок 28 тыс. кв. м для строительства фабрики и административных заданий. Однако она не ограничилась этим и незаконно заняла соседние территории общей площадью 9,1 тыс. кв. м, разместив на них склады для хранения древесины. За нарушения «Космос-Мебель» назначен штраф в 25 тысяч рублей.

Еще один крупный складской объект был снесен на Московском шоссе, неподалеку от пересечения с Дунайским проспектом. По данным ККИ, ООО «Аквилон Спб» использовало участок площадью 8,8 тыс. кв. м без договора с городом. Компании назначен штраф в 50 тысяч рублей.