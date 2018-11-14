Недвижимость вице-премьера Крыма арестована судом

Вице-премьер полуострова остается в СИЗО, а недвижимость его и супруги была арестована.

Московский суд арестовал недвижимость и 14 миллионов рублей Виталия Нахлупина, которого обвиняют в получении взятки в размере 5 миллионов рублей. Об этом 14 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Кроме того, Мосгорсуд принял решение оставить Нахлупина в СИЗО.

В октября Басманный суд Москвы заключил под стражу Нахлупина, а также экс-заместителя министра транспорта Крыма Валентина Дукорского, а также экс первого заместителя председателя комитета конкурентной политики Ярослава Сливку. Нахлупина подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Напомним, что после воссоединения с Россией был задержан еще один вице-премьер Крыма. В январе 2017 года в Симферополе был арестован Олег Казурин, которого подозревали во взятке в 27 миллионов рублей. В июне его приговорили к 11,5 годам лишения свободы.