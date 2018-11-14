Авария на сетях лишила света десять домов в центре Петербурга

Без электричества остались постояльцы отеля «Ибис» на Лиговском проспекте в Петербурге днём 14 ноября. «Персонал говорит, что сбой на городских сетях», — пожаловались читатели «Фонтанки».

В «Ленэнерго» сбой подтвердили. Технологическое нарушение зафиксировали на кабельной линии 6 кВ. В зону отключения попали десять домов.

«Оперативно-выездные бригады «Ленэнерго» приступили к восстановительным работам сразу после поступления информации об отключении. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — заверили в компании.