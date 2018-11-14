18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +5
$ 68.00р
76.76р
16:46 14.11.2018
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
14.11.2018 13:29
Печать

Получить квартиру в срок или раньше – исключение из правил?

По статистике более половины многоквартирных комплексов в России по разным причинам сдается с нарушением сроков. Средняя задержка ввода в эксплуатацию составляет три месяца, а в некоторых проектах – до полугода. На рынке строящегося жилья Петербурга такое тоже встречается довольно часто, но есть и приятные исключения.

Получить квартиру в срок или раньше – исключение из правил?

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Этажей меньше – темпы выше

В среднем сроки строительства многоквартирного дома составляют от двух до четырех лет, но в конечном итоге все зависит от особенностей конкретного проекта и опыта застройщика. Малоэтажные комплексы строятся быстрее.

Очень многое зависит непосредственно от застройщика. Если компания грамотно планирует свою деятельность, то дом построят и сдадут Госстройнадзору вовремя, а иногда и раньше запланированного срока. И такие примеры на рынке есть. Так, жилые комплексы «Образцовые кварталы» в среднем строят за год-полтора. Первый «Образцовый» сдали намного раньше срока. На полгода раньше ввели в эксплуатацию и второй проект компании – ЖК «Образцовый квартал 2». Сейчас к досрочной сдаче готовится комплекс бизнес-класса «Образцовый квартал 3» – скорее всего, новоселы получат ключи от своих квартир уже в конце этого года, а не в четвертом квартале 2019-го.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Почти готово

Досрочный ввод жилых домов в эксплуатацию для компании «Терминал-Ресурс» – не счастливое стечение обстоятельств, а результат правильной организации труда и четкого контроля работ. Поэтому и «Образцовый квартал 4» застройщик возводит с опережением графика. Строить его компания начала в марте 2018 года, а уже сейчас готовность комплекса составляет более 80%.  

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Дом небольшой – четыре этажа плюс мансарда, и это тоже влияет на скорость строительства. Всего здесь предусмотрено 235 квартир с удобными планировками и панорамными окнами в пол.

Сейчас здесь заканчивается устройство кровли и фасадов, параллельно идут внутренние работы. На крыше каждого дома установлены автономные газовые котельные, благодаря чему жильцы дома будут избавлены от плановых отключений горячей воды летом. Также ведется отделка просторных входных групп, в квартирах окончен монтаж системы отопления «теплый водяной пол» с равномерным обогревом всей поверхности пола. Современные инженерные системы позволят жителям «Образцового квартала 4» (как впрочем, и первых трех) экономить до 30% на оплате коммунальных услуг.

Одновременно со строительными работами в разгаре благоустройство прилегающей территории, монтаж освещения во дворах. Так, например, уже полностью высажены деревья, кустарники и разбиты газоны. Весной останется только провести необходимые сезонные работы, и к моменту заселения первых жильцов растения уже приживутся.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Можно сказать, что досрочный ввод новостройки в эксплуатацию – скорее исключение, чем правило. Тем приятнее понимать, что есть такие застройщики как «Терминал-Ресурс», которые заботятся о своих дольщиках и о собственной репутации. Для них досрочный ввод в эксплуатацию жилых комплексов становится традицией.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
14.11.2018 12:21

«Россия» и «Аэромар» подготовили новое меню бортового питания

«Россия» совместно с шеф-поваром «Аэромара» разработала обновленное меню бортового питания на рейсах авиакомпании, вылетающих из аэропорта Шереметьево. Таким образом, бортовое питание вышло на новый качественный уровень, соединив в себе богатый кулинарный опыт «Аэромара» и стремление «России» обеспечить пассажирам комфортное путешествие
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
14.11.2018 10:20

Скидка 30% на любимые направления доступна уже сегодня

«Уральские авиалинии» запустили осенний SALE* по любимым международным направлениям маршрутной сети. Купить билеты можно только с 12 по 18 ноября на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines или через call-центр
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
13.11.2018 17:25

Квартиры у Финского залива по цене «Мурино»

Еще недавно купить квартиру на берегу моря для обычного человека было несбыточной мечтой. Такие квартиры всегда были атрибутом людей состоятельных и даже богатых.
13.11.2018 16:40

Becar не управляет всеми отелями IHG в России

Компания Becar считает своим долгом дать пояснения относительно сложившейся ситуации с разосланным пресс-релизом, который содержал неоднозначные формулировки. СМИ интерпретировали их некорректно, таким образом, нанеся вред репутации IHG.
ГК «Эталон»
13.11.2018 16:07

ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще двумя банками

Жилой комплекс комфорт-класса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Невском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е, получил аккредитацию АО «Газпромбанк» и ПАО «Бинбанк».
pixabay.com
13.11.2018 14:28

«Аксель-Сити» и «Аксель-Сити Юг» представляют Volkswagen Tiguan и новый Touareg

Компании «Аксель-Сити» и «Аксель-Сити Юг», официальные дилеры немецкого автомобильного концерна Volkswagen, представляют аудитории автолюбителей новый Touareg и три модификации Tiguan*.
Группа компаний «ЦДС»
13.11.2018 13:36

Еще один банк аккредитовал строящийся ЖК «Полюстрово» от ЦДС

«Райффайзенбанк», входящий в десятку крупнейших банков России, аккредитовал строящийся жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
Владимир Александров/ фото представлено компанией Аэрофлот
13.11.2018 13:08

Юридическая служба Аэрофлота вошла в международный рейтинг издания The Legal 500

Команда инхаус-юристов Аэрофлота под руководством заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова включена в международный список влиятельных и инновационных корпоративных юридических служб в России.
Pixabay
13.11.2018 12:26

Профсоюз реставраторов и Управление Министерства культуры РФ по СЗФО сохранят культурное наследие

Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы и территориальное Управление Министерства культуры РФ по СЗФО подписали соглашение о сотрудничестве.
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
13.11.2018 11:00

А вы верите в чудеса?

В эти новогодние праздники настоящим чудом станет ТРК «Питер Радуга».
ГК "КВС"
12.11.2018 17:31

Семейные квартиры от КВС

Для покупки двухкомнатной квартиры в ЖК «Кирилл и Дарья» причины не нужны. Особенно хорошо в такой квартире будет семьям.
ГК «Эталон»
12.11.2018 17:04

Первый бетон залит в фундамент ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ»

12 ноября 2018 года на строительной площадке жилого комплекса бизнес-класса Botanica, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона