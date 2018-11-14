Получить квартиру в срок или раньше – исключение из правил?

По статистике более половины многоквартирных комплексов в России по разным причинам сдается с нарушением сроков. Средняя задержка ввода в эксплуатацию составляет три месяца, а в некоторых проектах – до полугода. На рынке строящегося жилья Петербурга такое тоже встречается довольно часто, но есть и приятные исключения.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Этажей меньше – темпы выше

В среднем сроки строительства многоквартирного дома составляют от двух до четырех лет, но в конечном итоге все зависит от особенностей конкретного проекта и опыта застройщика. Малоэтажные комплексы строятся быстрее.

Очень многое зависит непосредственно от застройщика. Если компания грамотно планирует свою деятельность, то дом построят и сдадут Госстройнадзору вовремя, а иногда и раньше запланированного срока. И такие примеры на рынке есть. Так, жилые комплексы «Образцовые кварталы» в среднем строят за год-полтора. Первый «Образцовый» сдали намного раньше срока. На полгода раньше ввели в эксплуатацию и второй проект компании – ЖК «Образцовый квартал 2». Сейчас к досрочной сдаче готовится комплекс бизнес-класса «Образцовый квартал 3» – скорее всего, новоселы получат ключи от своих квартир уже в конце этого года, а не в четвертом квартале 2019-го.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Почти готово

Досрочный ввод жилых домов в эксплуатацию для компании «Терминал-Ресурс» – не счастливое стечение обстоятельств, а результат правильной организации труда и четкого контроля работ. Поэтому и «Образцовый квартал 4» застройщик возводит с опережением графика. Строить его компания начала в марте 2018 года, а уже сейчас готовность комплекса составляет более 80%.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Дом небольшой – четыре этажа плюс мансарда, и это тоже влияет на скорость строительства. Всего здесь предусмотрено 235 квартир с удобными планировками и панорамными окнами в пол.

Сейчас здесь заканчивается устройство кровли и фасадов, параллельно идут внутренние работы. На крыше каждого дома установлены автономные газовые котельные, благодаря чему жильцы дома будут избавлены от плановых отключений горячей воды летом. Также ведется отделка просторных входных групп, в квартирах окончен монтаж системы отопления «теплый водяной пол» с равномерным обогревом всей поверхности пола. Современные инженерные системы позволят жителям «Образцового квартала 4» (как впрочем, и первых трех) экономить до 30% на оплате коммунальных услуг.

Одновременно со строительными работами в разгаре благоустройство прилегающей территории, монтаж освещения во дворах. Так, например, уже полностью высажены деревья, кустарники и разбиты газоны. Весной останется только провести необходимые сезонные работы, и к моменту заселения первых жильцов растения уже приживутся.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Можно сказать, что досрочный ввод новостройки в эксплуатацию – скорее исключение, чем правило. Тем приятнее понимать, что есть такие застройщики как «Терминал-Ресурс», которые заботятся о своих дольщиках и о собственной репутации. Для них досрочный ввод в эксплуатацию жилых комплексов становится традицией.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya