МВФ задумался о выпуске электронной валюты

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обратилась к центробанкам мира с предложением создать собственную электронную валюту, гарантировать безопасность которой будет государство.

«Полагаю, нам следует рассмотреть возможность выпуска электронной валюты. Государство будет играть роль в обеспечении электронной экономики деньгами», – цитирует 14 ноября Лагард BBC.

По ее словам, преимущества такого шага очевидны. «Ваш платеж будет моментальным, безопасным, дешевым и потенциально полуанонимным», – заверила глава МВФ, напомнив, что анонимностью могут воспользоваться преступники.

При этом Лагард уверена, что выпуск такой валюты официальным регулятором будет гарантией безопасности.

Глава МВФ рассказала, что центробанки Канады, Китая, Швеции и Уругвая уже начали проработку выпуска электронной валюты. Она уверена, что это не тривиальный вопрос, поэтому к нему необходимо подойти «серьезно, тщательно и творчески».