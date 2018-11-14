Эксперты предрекли поражение США в войне против России и Китая

Соединенные Штаты могут проиграть следующую войну против России и Китая за пределами своих границ в случае отсутствия увеличения оборонного бюджета и отказа от стратегической переориентации собственных возможностей, передает CBS News со ссылкой на опубликованный доклад комиссии по стратегии национальной обороны США.

«Способность Америки защищать своих союзников, партнеров и свои собственные жизненно важные интересы вызывает все больше сомнений», — цитирует телеканал авторов доклада.

Год назад группе из 12 бывших сотрудников нацбезопасности и экспертов поручили оценить обороноспособность страны и пересмотреть стратегию национальной обороны. Авторы пришли к выводу, что США будет сложно победить и американские военные могут проиграть в войне с Китаем или Россией.

Новая стратегия, в которой излагаются стратегические цели, была выпущена Пентагоном в январе. Выводы экспертов основаны на интервью с нынешними и бывшими военными, дипломатами, политическими экспертами, а также на анализе открытых и засекреченных документов.

Выводы схожи с выводами аналогичных докладов за 2010 и 2014 годы, однако в последнем отчете они наиболее жесткие. В частности, утверждается, что американское военное преимущество ослабевает, а в некоторых случаях полностью утрачено, так как противники США становятся более опытными, сильными и агрессивными.

«Россия и Китай бросают вызов Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам в гораздо большем масштабе, чем любой другой противник с момента окончания холодной войны», — говорится в отчете.

Авторы доклада отмечают, что Москва и Пекин для достижения соответствующих целей задействуют комплекс экономических, дипломатических, политических и информационных инструментов.

Например, эксперты дают неутешительный для Вашингтона вердикт и прогнозируют поражение военных США в случае, если им придется сражаться с Россией в Прибалтике или с Китаем в борьбе за Тайвань. Проблемы США усугубляются потерей преимуществ в критически важных технологиях, таких как гиперзвуковое оружие и искусственный интеллект. Авторы призвали к увеличению оборонного бюджета.

В ноябре члены комиссии представят данный доклад обеим палатам конгресса, отмечает CBS.