Airbus оценила потребность России и СНГ в новых самолетах в 1220 бортов

Авиакомпаниям России и СНГ потребуется 1220 новых пассажирских самолётов в течение ближайших 20 лет, следует из прогноза французской авиастроительной компании Airbus, представленного на конференции «Крылья будущего». По оценке компании, их общая стоимость составит $175 млрд.

«Авиакомпаниям России и СНГ потребуется около 1220 новых пассажирских самолётов общей каталожной стоимостью $175 млрд», — говорится в прогнозе.

Согласно прогнозу, общий парк самолётов к 2037 году в России и СНГ увеличится с 857 до более 1700.

Среднегодовой рост пассажирских перевозок составит 4,1%, причем наибольший рост будет зафиксирован по рейсам в Латинскую Америку (+5,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (+5,4%) и страны Ближнего Востока (+5,1%).

Airbus ожидает, что потребность российских авиакомпаний в новых пилотах и техниках составит 23 тыс. человек, а в странах СНГ — 27,96 тыс. человек.