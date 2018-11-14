Врачи спасают жизни попавшим под электричку подросткам. Состояние школьников крайне тяжелое

Подростки, попавшие под электричку рядом со станцией Лисий Нос, госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии. Об этом рассказали в Северо-Западном СК на транспорте 14 ноября.

Как отметили в ведомстве, сейчас ведется поиск очевидцев. Инцидент произошёл в безлюдном месте, что усложняет процесс воспроизведения случившегося.

Сегодня около девяти утра электропоезд сбил подростков 12 и 14 лет в Приморском районе Петербурга. По предварительной информации, школьники прогуливались по железнодорожной насыпи в пятистах метрах от станции Лисий Нос.