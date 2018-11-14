«Тойота» придумала гибрид, которому нужен спирт

Отделение Toyota в Бразилии разработало новый гибридный автомобиль, работающий на этаноле, пишет Automotive News Europe.

В отличии от привычного гибрида модель может работать на смеси бензина и спирта — то есть на том, что скромно называется «биотопливо». Это, с одной стороны, дает владельцу существенную экономию, поскольку спирт дешевле бензина, а с другой – такая смесь экологичнее, от нее меньше вредных выбросов. При этом именно Бразилия является крупнейшим в мире производителем такого биотоплива, так что появление такого «биогибрида» именно здесь выглядит весьма логичным.

Пойти в производство гибрид на биотопливе может не раньше, чем через три года, да и то эта дата под вопросом. Виной тому, среди прочего, общая экономическая ситуация на рынке Бразилии: страна слишком медленно приходит в себя после самой тяжелой рецессии в своей истории. Кроме того, заводы Toyota в Бразилии и Аргентине не являются конкурентоспособными из-за высоких местных налогов и сложной бюрократии, что делает запуск нового проекта, требующего инвестиций, еще более маловероятными.