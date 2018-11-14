Асфальтобетонный завод №1 отсудил право выкупить участки в Коломягах

Арбитражный суд Петербурга и области обязал комитет имущественных отношений Смольного в течение месяца направить Асфальтобетонному заводу №1 проект договора купли-продажи ряда земельных участков в Коломягах, на которых располагается эстакада предприятия. Информация опубликована на сайте «Электронное правосудие».

Спор о праве выкупа заводом нескольких городских участков, которыми предприятие пользуется на правах аренды, идет уже давно. На территории располагается эстакада для загрузки бункера с железнодорожным путем протяженностью 424 м.

Весной 2018 года Смольный отказал Асфальтобетонному заводу №1 в приватизации территории, обосновав решение тем, что продажа вступает в противоречие с принципом единства судьбы участков с располагающимися на них объектами. Однако эстакада – линейный объект, и лишь частично занимает территорию каждого из наделов.

Предприятие обратилось в суд. Первый иск к городу завод проиграл. Однако по итогам нового судебного разбирательства петербургский арбитраж признал отказ комитета имущественных отношений продать участки незаконным, обязав Смольный в течение 30 дней направить предприятию проект договора купли-продажи.

Ранее городские власти из-за многочисленных жалоб местных жителей на неприятный запах гари намеревались переселить производство в другое место. Предложенные участки АБЗ забраковал.

«Те участки, которые рассматривались, не подошли по ряду критериев. Это либо большая удаленность от города, поскольку асфальт – продукт скоропортящийся, на его доставку есть определенное количество времени. Кроме того, в связи с законодательством невозможно размещение новых асфальтобетонных производств на тех или иных участках», – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе завода.

Представитель АБЗ объяснила, что предприятию такого рода необходима железная дорога для доставки щебня. В случае, если где-то поставить мощный асфальтобетонный завод, самосвалы, которые будут возить необходимый для производства щебень, забьют улицы. Увеличат нагрузки на дорожную сеть – будут создавать пробки и разбивать дороги. Поэтому в случае перебазирования предприятия необходимо подводить железнодорожную ветку. И все участки рассматривались с точки зрения этой возможности. В том числе по этому критерию они не подошли, добавили в пресс-службе предприятия.

На обжалование у Смольного есть месяц. В пресс-службе комитета «Фонтанке» сообщили, что окончательно решение КИО примет после получения и анализа полного текста решения суда с мотивировочной частью.