Петербуржцы задолжали банкам почти 3 трлн рублей

Портфель кредитов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и жителям Северо-Западного федерального округа в сентябре 2018 года достиг 4,7 трлн рублей. Из них 2,9 трлн приходятся на Петербург.

Как сообщает 14 ноября Северо-Западное управление Банка России, по сравнению с тем же периодом 2017 года выдача кредитов в Петербурге увеличилась на 32,2%. Объем задолженности физлиц в Петербурге за сентябрь вырос на 2,3%, до 734,7 млрд рублей. При этом портфель бизнеса снизился на 0,3% и составил 275,3 млрд рублей. Наибольшая доля в этом портфеле у обрабатывающей промышленности (21%), оптовой и розничной торговли (29,5%) и у сферы недвижимости и аренды (13,3%).

Что касается просроченной задолженности, то в корпоративном секторе она сократилась с 7,1% до 6,9%, в розничном — с 4,3% до 4,2%.

Напомним, ранее стало известно, что россиянам будут присваивать персональный кредитный рейтинг, а также могут запретить брать новые кредиты, если выплаты по ним превышают половину семейного дохода.