Кремль поздравил The New Times со сбором 22 миллионов рублей для выплаты рекордного штрафа
Российский общественно-политический журнал The New Times («Новое время») можно поздравить, если у него существует аудитория, готовая поддержать его своими деньгами. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что читатели собрали внушительную сумму, чтобы СМИ заплатило самый большой в истории страны штраф.
«За то, что издание нашло деньги с помощью людей, можно издание поздравить. Значит, издание действительно имеет своих читателей, свою преданную аудиторию, которая готова проголосовать своим рублем, чтобы издание существовало дальше», – заявил 14 ноября на пресс-конференции Дмитрий Песков.
Ранее главный редактор The New Times Евгения Альбац сообщила, что The New Times удалось собрать 22 миллиона рублей, чтобы выплатить штраф за нарушение статьи 13.15.1 Кодекса об административных правонарушениях («Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством»).
Напомним, что 25 октября мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал издателя The New Times на 22 миллиона 250 тыс. рублей за несвоевременную подачу в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Ещё 30 тысяч добавили главному редактору. Необходимую сумму нужно было собрать до 20 ноября. Кампания по сбору средств для The New Times стартовала 11 ноября. Материальную помощь оказывали как известные личности, так и множество лично не знакомых с Альбац людей.
Справка:
Общественно-политический журнал The New Times до 2007 года назывался «Новое время» и первоначально был приложением к газете «Труд». Первый номер под называнием «Война и рабочий класс» вышел в июне 1943 года. С 1947 года журнал начал издаваться еженедельно на нескольких языках, включая русский. Издание было сфокусировано на международный повестке.
Взлет популярности пришелся на перестройку. Затем тиражи начали падать, однако СМИ пережило трудный период. В сентябре 2013 года издатель The New Times Ирена Лесневская подарила актив главному редактору Евгении Альбац. В этот период были опубликованы несколько резонансных материалов, что повлекло предупреждения за нарушение законодательства России.
Например, в 2016 году Роскомнадзор вынес предупреждение за материал о запрещенном в России украинском «Правом секторе», а уже через год надзорный орган обнаружил нарушение закона в статье о другой запрещенной организации - ИГИЛ. Трудности с печатной версией возникли в 2008-ом, когда издательство отказалось от выпуска тиража со статьей о научных трудах главы администрации президента Антона Вайно. В декабре 2016 года журнал прекратил выходить, однако интернет-версия продолжила работу.