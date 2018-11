Кремль поздравил The New Times со сбором 22 миллионов рублей для выплаты рекордного штрафа

Российский общественно-политический журнал The New Times («Новое время») можно поздравить, если у него существует аудитория, готовая поддержать его своими деньгами. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что читатели собрали внушительную сумму, чтобы СМИ заплатило самый большой в истории страны штраф.

«За то, что издание нашло деньги с помощью людей, можно издание поздравить. Значит, издание действительно имеет своих читателей, свою преданную аудиторию, которая готова проголосовать своим рублем, чтобы издание существовало дальше», – заявил 14 ноября на пресс-конференции Дмитрий Песков.

Ранее главный редактор The New Times Евгения Альбац сообщила, что The New Times удалось собрать 22 миллиона рублей, чтобы выплатить штраф за нарушение статьи 13.15.1 Кодекса об административных правонарушениях («Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством»).

Напомним, что 25 октября мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал издателя The New Times на 22 миллиона 250 тыс. рублей за несвоевременную подачу в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Ещё 30 тысяч добавили главному редактору. Необходимую сумму нужно было собрать до 20 ноября. Кампания по сбору средств для The New Times стартовала 11 ноября. Материальную помощь оказывали как известные личности, так и множество лично не знакомых с Альбац людей.